Восстанавливаем дефицит: топ-3 важных совета от диетолога по питанию весной

Специально для адептов "зимой овощи не могу есть - они пластмассовые" или для ценителей одного вида салата круглогодично: томатов и огурцов, есть некоторые особенности весенних овощей.



Здесь главный принцип - разнообразие и сезонность, принцип "разноцветной тарелки" здесь очень актуален: чем больше красок на вашей тарелке тем больше полезных нутриентов Вы сможете получить!



Перец, кабачки, цветная капуста, лук-порей, сельдерей, баклажан, брюссельская капуста, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, картофель, морковь, пастеранак, репа, свекла, цикорий, редька, чеснок, петрушка, укроп, зелены лук, шпинат - выбираем себе овощной гарнир.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следующая особенность весеннего рациона - снижение объема порций, количества приемов пищи или калорийности. Ведь с потеплением нашему организму требуется на обогрев все меньше энергии, а соответственно - меньше калорий.



Действительно, очень важно постараться с приходом весны навести порядок в своем графике питания, сформировать четкие паузы между едой и обратить внимание на размер порции + с использованием достаточного количества клетчатки мы создаем обьем пищи, что существенно влияет на сытость.



И третим советом по перестройке Вашего рациона будет минимальная термическая обработка. Те продукты, которые можно употреблять в сыром виде - лучше есть сырыми. Так мы сохраним максимум витаминов, что очень важно с точки зрения доставки полезных микронутриентов только из пищи!