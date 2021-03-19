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Восстанавливаем дефицит: топ-3 важных совета от диетолога по питанию весной

Автор: Lite

Весной основу рациона должны составить продукты, помогающие восстановить дефицит нутриентов и улучшить работу организма. О том, где их брать рассказала диетолог Ольга Безуглая.

На своей странице в Instagram она озвучила топ-3 правила по питанию в весенний период.

Специально для адептов "зимой овощи не могу есть - они пластмассовые" или для ценителей одного вида салата круглогодично: томатов и огурцов, есть некоторые особенности весенних овощей.

Здесь главный принцип - разнообразие и сезонность, принцип "разноцветной тарелки" здесь очень актуален: чем больше красок на вашей тарелке тем больше полезных нутриентов Вы сможете получить!

Перец, кабачки, цветная капуста, лук-порей, сельдерей, баклажан, брюссельская капуста, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, картофель, морковь, пастеранак, репа, свекла, цикорий, редька, чеснок, петрушка, укроп, зелены лук, шпинат - выбираем себе овощной гарнир.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следующая особенность весеннего рациона - снижение объема порций, количества приемов пищи или калорийности. Ведь с потеплением нашему организму требуется на обогрев все меньше энергии, а соответственно - меньше калорий.

Действительно, очень важно постараться с приходом весны навести порядок в своем графике питания, сформировать четкие паузы между едой и обратить внимание на размер порции + с использованием достаточного количества клетчатки мы создаем обьем пищи, что существенно влияет на сытость.

И третим советом по перестройке Вашего рациона будет минимальная термическая обработка. Те продукты, которые можно употреблять в сыром виде - лучше есть сырыми. Так мы сохраним максимум витаминов, что очень важно с точки зрения доставки полезных микронутриентов только из пищи!

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова назвала основные правила, которые помогут похудеть к лету.

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