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Восточная принцесса: Осадчая под руку с Горбуновым ослепила роскошным нарядом

Автор: Марина Настевич

Звездная украинская пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились новыми фото, на которых предстали в роскошных праздничных луках на фоне красивой новогодней елочки.

Атмосферными кадрами многодетная мама поделилась в своем Instagram.

Так, Катя примерила шикарное черное вечернее платье с пышной воздушной юбкой, украшенное серебристой вышивкой и драгоценными камнями в зоне декольте и дополненное сверкающим воротничком-чокером.

Волосы ведущая уложила красивыми локонами и сделала макияж с акцентом на глазах. Горбунов позировал в классическом смокинге с белой рубашкой и бабочкой.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали стильные новогодние образы (фото: instagram.com/kosadcha)

"Останні дні перед Новим роком, місія - встигнути все, особливо в шалених пробках. Що ви робите цими днями?" - написала Осадчая.

Подписчики пришли в восторг от роскошного наряда Кати и сравнили ее с принцессой в комментариях.

  • Принцесса из сказки!
  • Катенька, какая же вы красавица и умница
  • Катя, вы очаровательны и ослепительно красивы. Просто восточная принцесса
  • Яка ви гарна
  • Катруся, Юрко, Ви дуже гарнi. Поважаю, люблю! Зi святами вас!
  • Бооооже!!! Скільки краси - неперевершено!
  • После родов похорошела
  • На Хюррем схожа в тому всьому
  • Катя, Вы блистательны во всех отношениях!!!
  • Ух ти, просто кінозірка!
  • Неймовiрнi!!!
  • Моїм очам боляче від вашої сліпучої краси. Неймовірна Катерина
  • Дуже гарна пара

Ранее мы писали, что Осадчая и Горбунов попали в рождественскую феерию в стиле украинского барокко.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов