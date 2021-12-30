Восточная принцесса: Осадчая под руку с Горбуновым ослепила роскошным нарядом

Звездная украинская пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились новыми фото, на которых предстали в роскошных праздничных луках на фоне красивой новогодней елочки.
Атмосферными кадрами многодетная мама поделилась в своем Instagram.
Так, Катя примерила шикарное черное вечернее платье с пышной воздушной юбкой, украшенное серебристой вышивкой и драгоценными камнями в зоне декольте и дополненное сверкающим воротничком-чокером.
Волосы ведущая уложила красивыми локонами и сделала макияж с акцентом на глазах. Горбунов позировал в классическом смокинге с белой рубашкой и бабочкой.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали стильные новогодние образы (фото: instagram.com/kosadcha)
"Останні дні перед Новим роком, місія - встигнути все, особливо в шалених пробках. Що ви робите цими днями?" - написала Осадчая.
Подписчики пришли в восторг от роскошного наряда Кати и сравнили ее с принцессой в комментариях.
Ранее мы писали, что Осадчая и Горбунов попали в рождественскую феерию в стиле украинского барокко.