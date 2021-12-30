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Східна принцеса: Осадча під руку з Горбуновим засліпила розкішним вбранням

Автор: Марина Настевич

Зіркова українська пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов поділилися новими фото, на яких постали в розкішних святкових луках на тлі красивої новорічної ялинки.

Атмосферними кадрами багатодітна мама поділилася у своєму Instagram.

Так, Катя приміряла шикарне чорне вечірнє плаття з пишною повітряною спідницею, прикрашене сріблястою вишивкою і дорогоцінним камінням в зоні декольте і доповнене блискучим комірцем-чокером.

Волосся ведуча поклала красивими локонами і зробила макіяж з акцентом на очах. Горбунов позував у класичному смокінгу з білою сорочкою і метеликом.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали стильні новорічні образи (фото: instagram.com/kosadcha)

"Останні дні перед Новим роком, місія - встигнути все, особливо в шалених пробках. Що ви робите цими днями?" - написала Осадча.

Підписники прийшли в захват від розкішного вбрання Каті і порівняли її з принцесою в коментарях.

  • Принцеса з казки!
  • Катенька, яка ж ви красуня і розумниця
  • Катя, ви чарівні і сліпуче красиві. Просто східна принцеса
  • Яка ви гарна
  • Катруся, Юрко, Ви дуже гарні. Поважаю, люблю! Зі святами вас!
  • Бооооже!!! Скільки краси - неперевершено!
  • Після пологів покращала
  • На Хюррем схожа в тому всього
  • Катя, ви блискучі в усіх відношеннях!!!
  • Ух ти, просто кінозірка!
  • Неймовірні!!!
  • Моїм очам боляче від вашої сліпучої краси. Неймовірна Катерина
  • Дуже гарна пара

Раніше ми писали, що Осадча і Горбунов потрапили в різдвяну феєрію у стилі українського бароко.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов