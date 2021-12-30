Східна принцеса: Осадча під руку з Горбуновим засліпила розкішним вбранням

Так, Катя приміряла шикарне чорне вечірнє плаття з пишною повітряною спідницею, прикрашене сріблястою вишивкою і дорогоцінним камінням в зоні декольте і доповнене блискучим комірцем-чокером.

Волосся ведуча поклала красивими локонами і зробила макіяж з акцентом на очах. Горбунов позував у класичному смокінгу з білою сорочкою і метеликом.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали стильні новорічні образи (фото: instagram.com/kosadcha)

"Останні дні перед Новим роком, місія - встигнути все, особливо в шалених пробках. Що ви робите цими днями?" - написала Осадча.

Підписники прийшли в захват від розкішного вбрання Каті і порівняли її з принцесою в коментарях.