Возраст карьере не помеха: зрелые топ-модели, которые успешнее своих юных коллег

Кармен Делль'Орефиче

90-летняя американская модель и актриса была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как манекенщица с самой долгой подиумной карьерой - первую съемку для Vogue модель сделала в 14 лет. Свой уникальный путь она описала в книге "Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью".

Если описать их коротко, то главное - уметь слушать себя, питаться правильно и много спать. А еще - страстно любить жизнь.

"Я планирую жить до 100 лет. Я думаю, может, в 100 я все-таки выйду на пенсию. Может быть", - говорит модель, которая активно ходит по подиуму и сегодня.

Кармен Делль'Орефиче (фото: instagram.com/carmen_dellorefice)

Мэй Маск

Канадско-южноафриканская модель и писательница, известная также как мать Илона Маска, в модельный бизнес пришла рано, но истинный успех к ней пришел намного позже.

Только после 60 она получила самые выгодные контракты с известными брендами, снялась для обложки журнала New York, а также стала выходить на подиумы. Настоящей изюминкой многодетной мамы с широкой улыбкой стали седые волосы.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что отказ от окрашивания - лучшее решение, потому что после этого я начала получать самые крупные контракты. Люди останавливали меня на улице и говорили, что им нравятся мои волосы", - вспоминает Мэй. Но своим главным секретом успеха она сама считает все же гибкость ума и живость.

Мэй Маск (фото: instagram.com/mayemusk)

Кристи Бринкли

67-летняя модель не любит говорить о секретах своего феноменально молодого внешнего вида. Вегетарианка с юных лет, она уверена: самое главное - это забота о здоровье.

"Мы не должны переживать из-за морщин или седины только потому, что этого хочет общество. Мы должны меняться только ради себя. Красить волосы, ходить к косметологу, заниматься фитнесом стоит только ради того, чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле, а не потому, что того требует кто-то другой", - говорит Кристи.

В своей профессии она обожает возможность вдохновлять других и разоблачать мифы. К примеру, модель часто указывает, что идеальная картинка - это, в первую очередь, результат работы массы мастеров, правильного освещения и удачного построения кадра.

Кристи Бринкли (фото: instagram.com/christiebrinkley)

Дафни Селф

93-летняя Дафни Селф считается старейшей британской моделью. Девушка начала работать еще в юности, позируя фотографам и художникам, но после замужества переключилась на воспитание троих детей.

Позже, когда муж умер, Дафни вспомнила о былом увлечении. В 70 лет она попала на обложку журнала Vogue, после чего последовала череда коллабораций с лучшими мировыми брендами, включая Vans, Dolce & Gabbana и Ralph Lauren. Один съемочный день она оценивает в $2000, а работать собирается до 100 лет.

Дафни Селф (фото: instagram.com/daphneselfe)

Джеки О'Шонесси

В отличие от своих коллег, Джеки О'Шонесси никогда не мечтала о карьере модели. Судьбоносная встреча с директором бренда American Apparel Маршей Брейди произошла, когда женщине было 60. Домохозяйка с безупречной фигурой так впечатлила бизнесвумен, что та пригласила ее сняться в рекламе нижнего белья.

В этом году Джеки О'Шонесси исполняется 70, и она по-прежнему успешна - модель сотрудничает с Lesportsac, Diesel и Tome. Секретом своей красоты она считает правильное питание, активность и возможности заниматься тем, что по-настоящему нравится.

Джеки О'Шонесси (фото: instagram.com/jackyoshaughnessy)