Они все время боялись: экс-охранник Брэда Питта и Анджелины Джоли рассказал о тайном страхе супругов

Брэд Питт и Анджелина Джоли уже давно не вместе, однако подробности их совместной личной жизни все еще волнуют сердца поклонников. Так, недавно бывший охранник рассказал много интересной информации о бывших возлюбленных и их детях, чем просто взорвал сеть.

Марк "Билли" Биллингэм, как зовут охранника, работал с парой 18 месяцев, так что стал буквально членом семьи. Что важно: его воспоминания исключительно приятные. По словам мужчины, семья впечатлила его своей организованностью, в первую очередь.

"То, что меня по-настоящему удивило за этот период работы с Брэдом и Анджелиной, так это их навыки тайм-менеджмента. Они умели так распределять время, что успевали все: и провести время с семьей, и поработать, и посвятить себя благотворительности. Я многому у них научился, как и они у меня, и особой прелестью нашей совместной работы было взаимное уважение. Они уважали мою работу, я уважал их дело, и мы выстроили отличные отношения", - рассказал он.

Анджелина с детьми на премьере "Малефисенты" (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Также он поведал о том, что больше всего волновало пару. Оказывается, в семье Питта и Джоли главное напряжение создавала безопасность детей. Супруги боялись похищений, которые были связаны с огромными денежными суммами. А потому всегда тщательно следили, где и с кем находятся Пакс, Мэддокс, Захара, Вивьен, Нокс и Шайло.

"Их самым большим переживанием была безопасность детей, над которыми всегда висела реальная угроза похищения. Это ведь вопрос больших денег. Так что Энджи и Брэд постоянно волновались о том, кто находится рядом с их детьми", - поделился Марк.

Примечательно, что именно Марку Питт и Джоли часто доверяли детей. "Мы очень тесно общались, я жил с ними все время. Я мог взять их детей с собой куда угодно. Никому больше ничего подобного не разрешалось. Даже когда я хотел нанять больше людей, Энджи и Брэд не позволяли им приближаться к детям. Максимум что они могли делать - наблюдать за их безопасностью с расстояния, но ни в коем случае нельзя было прикасаться к ним".

Напомним, ранее мы писали, что бывшая девушка Брэда Питта полностью изменила внешность.