Вони весь час боялися: екс-охоронець Бреда Пітта і Анджеліни Джолі розповів про таємний страх подружжя

Бред Пітт і Анджеліна Джолі вже давно не разом, проте подробиці їхнього спільного особистого життя все ще хвилюють серця шанувальників. Так, нещодавно колишній охоронець розповів багато цікавої інформації про колишніх коханих та їх дітей, чим просто підірвав мережу.

Марк "Біллі" Білінгем, як звуть охоронця, працював з парою 18 місяців, так що став буквально членом сім'ї. Що важливо: його спогади виключно приємні. За словами чоловіка, сім'я вразила його своєю організованістю, в першу чергу.

"Те, що мене по-справжньому здивувало за цей період роботи з Бредом і Анджеліною, так це їх навички тайм-менеджменту. Вони вміли так розподіляти час, що встигали все: і провести час з сім'єю, і попрацювати, і присвятити себе благодійності. Я багато чого у них навчився, як і вони у мене, і особливістю нашої спільної роботи була взаємна повага. Вони поважали мою роботу, я поважав їх справу, і ми збудували чудові стосунки", - розповів він.

Анджеліна з дітьми на прем'єрі "Малефісенти" (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Також він повідав про те, що найбільше хвилювало пару. Виявляється, в сім'ї Пітта і Джолі головну напругу створювала безпека дітей. Подружжя боялося викрадень, які були пов'язані з величезними грошовими сумами. А тому завжди ретельно стежили, де і з ким знаходяться Пакс, Меддокс, Захара, Вів'єн і Нокс і Шайло.

"Їх найбільш великим переживанням була безпека дітей, над якими завжди висіла реальна загроза викрадення. Адже це питання великих грошей. Так що Енджі і Бред постійно хвилювалися про те, хто знаходиться поруч з дітьми", - поділився Марк.

Примітно, що саме Марку Пітт і Джолі часто довіряли дітей. "Ми дуже тісно спілкувалися, я жив з ними весь час. Я міг взяти дітей з собою куди завгодно. Нікому більше нічого подібного не дозволялося. Навіть коли я хотів найняти більше людей, Енджі і Бред не дозволяли їм наближатися до дітей. Максимум що вони могли робити - спостерігати за їх безпекою з відстані, але ні в якому випадку не можна було доторкатися до них".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дівчина Бреда Пітта повністю змінила зовнішність.