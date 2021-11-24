Время над ней не властно: 47-летняя Пенелопа Крус на новых чувственных фото

"Пенелопа - это идеальный образ материнства, который у меня есть, - говорит Альмодовар. - Но она не исходит из испанской традиции материнства. В Испании матерей обычно изображают готовящими и убирающими, и их часто считают толстушками. Пенелопа возникла из итальянских традиций материнства. Она чувственная и пылкая, как Анна Маньяни или Софи Лорен".

Сама Крус призналась, что на съемочной площадке в нее вселился дух воинственной матери и первобытный инстинкт. Когда куклу - ее "ребенка" - уносили реквизиторы, она не могла сдержать эмоций: "Я чуть не сошла с ума. Это был мой ребенок. Я почувствовал что-то глубоко в себе - если ты заберешь эту чертову куклу, я тебя ударю", - делится Пенелопа.

В съемке, которую устроили для журнала Variety, тем не менее, Пенелопа предстала умиротворенной и чувственной. Звезда демонстрирует, что находится в отличной форме, надев несколько вечерних платьев. Волосы актриса вновь перекрасила в блонд, что только добавило образу нежности. Любуемся новой съемкой популярной актрисы, которая в этом году отметила 47-летие.

Пенелопа Крус в новой съемке (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)