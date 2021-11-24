Час над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фото

"Пенелопа - це ідеальний образ материнства, який я маю, - говорить Альмодовар. - Але вона не виходить з іспанської традиції материнства. В Іспанії матерів зазвичай зображують такими, що готують і прибирають, і їх часто вважають товстушками. Пенелопа виникла з італійських традицій материнства. Вона чуттєва і палка, як Анна Маньяні або Софі Лорен".

Сама Крус зізналася, що на знімальному майданчику в неї вселився дух войовничої матері і первісний інстинкт. Коли ляльку - її "дитину" - несли реквізитори, вона не могла стримати емоцій: "Я мало не зійшла з розуму. Це була моя дитина. Я відчув щось глибоко в собі - якщо ти забереш цю чортову ляльку, я тебе вдарю", - ділиться Пенелопа.

У зйомці, яку влаштували для журналу Variety, тим не менш, Пенелопа постала умиротвореною і чуттєвою. Зірка демонструє, що знаходиться у відмінній формі, надівши кілька вечірніх суконь. Волосся актриса знову перефарбувала в блонд, що тільки додало образу ніжності. Милуємося новою зйомкою популярної актриси, яка цього року відзначила 47-річчя.

Пенелопа Крус у новій зйомці (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)