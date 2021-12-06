Время волшебства: как Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Эльза Хоск и другие звезды украсили дом к Рождеству

Многие западные звезды уже активно готовятся к Рождеству, украшая свои дома и наряжая елки. Предлагаем полюбоваться самыми эффектными идеями знаменитостей и сделать свои праздники не менее волшебными!
Стоит первым упасть первым снежинкам, как Instagram знаменитостей превращается в сказку.
Мерцающие огоньки, живописные елки, праздничный декор - кажется, звезды соревнуются между собой, кто лучше сможет передать атмосферу волшебства. Но среди разнообразия идей выбрать лучший практически нереально. Предлагаем просто полюбоваться, как Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Эльза Хоск и другие селебрити украсили свой дом, и взять лучшее для своего собственного.
Кьяра Ферраньи (фото: instagram.com/chiaraferragni)
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