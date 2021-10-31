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Все время стеснялась: Надя Дорофеева откровенно рассказала о комплексах

Автор: Марина Настевич

Популярная украинская певица Надя Дорофеева снялась для ноябрьского выпуска Vogue Украина в эффектных образах и даже топлес, а также откровенно рассказала о своих комплексах.

Артистка призналась в интервью изданию, что когда была участницей группы "Время и Стекло", постоянно носила мешковатую одежду, чтобы скрыть свою худобу.

Кроме того, Надя долго стеснялась своей небольшой груди.

"Я специально одевала что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я думала, что у исполнительницы поп-музыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась. Боже, это так бессмысленно!" - рассказала 31-летняя певица.

Также Дорофеева отметила, что только в 28 лет поняла, что ей нечего стесняться и у нее красивый бюст. Звезда отметила, что нужно принимать себя любой и ей нравятся современные тенденции в этом направлении.

"Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно себя принимать. Хочется сказать, что растяжки - это нормально; комплексовать из-за своей худобы - нормально; стесняться высокого роста - нормально. Хочется говорить об этом. Стесняешься своей худобы? Не надо! Носи модные пиджаки! Будь яркой и не обращай внимания, что кто-то подумает о тебе", - говорит Надя.

Надя Дорофеева разоткровенничалась о комплексах (фото:vogue.ua)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала поклонникам, что ее утомляет и выбивает из колеи.

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Надя Дорофеева