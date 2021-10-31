Весь час соромилася: Надя Дорофєєва відверто розповіла про комплекси

Крім того, Надя довго соромилася своїх невеликих грудей.

"Я спеціально одягала щось об'ємне, щоб приховати субтильний верх. Я думала, що у виконавиці поп-музики повинні бути пишні груди. Весь час соромилася. Боже, це так безглуздо!" - розповіла 31-річна співачка.

Також Дорофєєва зазначила, що тільки в 28 років зрозуміла, що їй нічого соромитися і у неї гарний бюст. Зірка зазначила, що потрібно приймати себе будь-якою і їй подобаються сучасні тенденції в цьому напрямку.

"Мені подобається, як змінюється світ, подобається, коли дівчата діляться своїми історіями і пишуть про те, як важливо себе приймати. Хочеться сказати, що розтяжки - це нормально; комплексувати через свою худорлявість - нормально; соромитися високого зросту - нормально. Хочеться говорити про це. Соромишся своєї худорлявості? Не треба! Носи модні піджаки! Будь яскравою і не звертай уваги, що хтось подумає про тебе", - каже Надя.

Надя Дорофєєва розговорилася про комплекси (фото:vogue.ua)