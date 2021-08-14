Все, как ты хотел: Кароль трогательно почтила память покойного мужа

На снимке Кароль с короткими кудрявыми волосами позирует возле Огира, опираясь ему на плечо, а тот с улыбкой смотрит в объектив.

Артистка дополнила пост трогательным обращением к Евгению.

"Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, Вечность", - подписала фото Кароль.

Тина Кароль поделилась архивным кадром с покойным мужем Евгением Огиром (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что кадр был сделан в 2012 году, когда звездная пара украсила обложку журнала.

Снимок был опубликован на фан-страничке певицы и поклонники также оставили теплые слова в память о Евгении.

Вона молодець, бо не впала, бо змогла. Зробила себе, красивою, розумною,сучасною, інтелектуальною, а саме головне, такою, як він хотів

Женя навсегда в сердце Тины, навсегда лучший муж и папа. Нет слов, как больно. Как несправедливо. И время ни черта не лечит. Женя,мы тебя помним и любим

Ти розумниця...

Трогает до слез

Тина стала другой...

Отметим, Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. А уже в ноябре того же года певица родила ему сына Вениамина, который становится просто копией своего отца. К сожалению, счастье артистки длилось всего лишь 5 лет. В начале 2012 года у ее супруга диагностировали рак желудка, а 28 апреля 2013 года Евгений Огир умер.