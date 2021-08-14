Все, як ти хотів: Кароль зворушливо вшанувала пам'ять покійного чоловіка

Популярна українська співачка Тіна Кароль зворушливо вшанувала пам'ять покійного чоловіка Євгена Огіра в день його народження - 14 серпня продюсеру виповнився б 41 рік.
У розділі сторіс свого Instagram артистка виклала архівне спільне фото з чоловіком і присвятила йому трепетні слова.
На знімку Кароль з коротким кучерявим волоссям позує біля Огіра, спираючись йому на плече, а той з посмішкою дивиться в об'єктив.
Артистка доповнила пост зворушливим зверненням до Євгена.
"Я молодець, я знаю... Все, як ти хотів. З днем народження, Вічність", - підписала фото Кароль.
Тіна Кароль поділилася архівним кадром з покійним чоловіком Євгеном Огіром (фото: instagram.com/tina_karol)
Відзначимо, що кадр був зроблений в 2012 році, коли зоряна пара прикрасила обкладинку журналу.
Знімок був опублікований на фан-сторінці співачки і шанувальники також залишили теплі слова в пам'ять про Євгена.
Відзначимо, Тіна Кароль і Євген Огір одружилися в 2008 році. А вже в листопаді того ж року співачка народила йому сина Веніаміна, який стає просто копією свого батька. На жаль, щастя артистки тривало всього лише 5 років. На початку 2012 року у її чоловіка діагностували рак шлунка, а 28 квітня 2013 Євген Огір помер.
Раніше ми писали, що Тіна Кароль вразила ефектними відео з відпустки в Ісландії з сином Веніаміном.