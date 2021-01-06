И все-таки развод: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили расстаться после 6 лет брака

Ким Кардашьян и Канье Уэст последние полгода давали массу поводов говорить о своем расставании. Но все же пара старалась сохранить брак с помощью совместного отдыха, временного отдельного проживания, семейных встреч и путешествий с детьми, психотерапевта и многих других способов. Но похоже, ни один из них не сработал.

По информации западных СМИ, инстадива и рэпер все же решили оформить развод. Как сообщает источник, приближенный к паре, Ким устала и «сыта по горло» скандалами. Напомним, ранее Канье в прессе сделал много портящих репутацию пары заявлений.

Ким Кардашьян с мужем и младшим сыном (фото: instagram.com/kimkardashian)

Якобы он просил Ким сделать аборт, когда та была беременна их первым ребенком - Норт. Затем он сказал, что его держит в железных рукавицах мама Ким - Крис Дженнер. И наконец, он просто устал от публичности: жизнь на виду у почти 200-миллионной армии подписчиков Ким его невероятно утомила.

Ким же чувствует, что заметно выросла за время 6 лет брака и хочет строить дальнейшую жизнь. Сейчас она задалась целью сдать наконец все экзамены и стать профессиональным адвокатом, чтобы защищать несправедливо осужденных.

На данный момент звезда уже наняла адвоката, который будет защищать ее права в суде во время развода и деления имущества. Ею будет звездный адвокат Лаура Уэссер.

Праздники пара провела отдельно: Канье - на ранчо, а Ким - с детьми и семьей. Примечательно, что на этих снимках у Ким уже нет кольца на пальце.

Также Ким вовсю занялась бизнесом. Ранее она показала очередную серию утягивающего белья своего бренда Skims.