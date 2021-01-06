І все-таки розлучення: Кім Кардашян і Каньє Уест вирішили розійтися після 6 років шлюбу

Кім Кардашян і Каньє Уест останні півроку давали масу приводів говорити про своє розставання. Але все ж пара намагалася зберегти шлюб за допомогою спільного відпочинку, тимчасового окремого проживання, сімейних зустрічей і подорожей з дітьми, психотерапевта і багатьох інших способів. Але схоже, жоден з них не спрацював.

За інформацією західних ЗМІ, інстадіва і репер все ж вирішили оформити розлучення. Як повідомляє джерело, наближене до пари, Кім втомилася і «сита по горло» скандалами. Нагадаємо, раніше Каньє в пресі зробив багато заяв, що псують репутацію пари.

Кім Кардашьян з чоловіком і молодшим сином (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нібито він просив Кім зробити аборт, коли та була вагітна їх першою дитиною - Норт. Потім він сказав, що його тримає в залізних рукавицях мама Кім - Кріс Дженнер. І нарешті, він просто втомився від публічності: життя на очах у майже 200-мільйонної армії фоловерів Кім його неймовірно втомило.

Кім же відчуває, що помітно виросла за час 6 років шлюбу і хоче будувати подальше життя. Зараз вона задалася метою здати нарешті всі іспити і стати професійним адвокатом, щоб захищати несправедливо засуджених.

На даний момент зірка вже найняла адвоката, який буде захищати її права в суді під час розлучення та розподілу майна. Нею буде зоряний адвокат Лаура Уэссер.

Свята пара провела окремо: Каньє - на ранчо, а Кім - з дітьми та родиною. Примітно, що на цих знімках у Кім вже немає обручки на пальці.

Також Кім щосили зайнялася бізнесом. Раніше вона показала чергову серію стягуючої білизни свого бренду Skims.