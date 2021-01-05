Вскрылась неожиданная правда о Лободе: ее обеспечивает любовник

Скандальная певица Светлана Лобода, которую недавно уличили в плагиате, оказывается не так заинтересована в зрителях, ведь ее обеспечивает любовник. Такие неожиданные подробности раскрыл про звезду ее бывший продюсер Станислав Пшеницын.

Как сообщает издание "Собеседник", организатор концертов начал работать со Светланой Лободой и ее продюсером Нателлой Крапивиной в 2016 году. Именно тогда, когда к артистке пришла слава в России.

По его словам, как только Лобода стала узнаваема, она начала страдать "звездной болезнью". В 2017 году Пшеницын перестал сотрудничать с певицей. Как он утверждает, из-за Лободы и Крапивиной они с компаньоном понесли финансовые потери в 200 тысяч долларов из-за того, что певица отказалась выступать на запланированных ими концертах.

"У человека окончательно снесло башню от чувства безнаказанности, вседозволенности. У нее нет никаких авторитетов и уважения к публике. На первом месте у Светы собственное я, огромное эго", - рассказал бывший продюсер.

После скандала на вручении премии "Золотой грамофон" в Москве, когда Лобода отказалась выйти на сцену, организаторы отстранились от нее. По словам Стаса, Лободу обеспечивает некий бизнесмен из Лондона. Его имя держится в секрете.

"Да задрала она всех потому что. Самый плохой артист – это неголодный артист. На сегодняшний момент у Светы все очень хорошо в финансовом плане. Не потому, что она суперартистка, а потому, что с ней рядом очень обеспеченный мужчина. И это не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, как пишут в прессе, а некий бизнесмен из Лондона. Имени его назвать, к сожалению, не могу. Но благодаря ему у нее нет никакого чувства страха, она ничего не боится", - рассказал Пшеницын.

Также экс-продюсер отметил, что номер в ванной своровала не Лобода, а ее хореограф.

"Но если номер действительно краденый, то своровала его не Света, а ее хореограф. У нас же, как говорится, тихо стыбрил и ушел – называется "нашел". На этом построен весь российский шоубизнес. Придумать что-то оригинальное очень тяжело. Может быть, Света только перед выступлением узнала, что номер ворованный, и решила спрыгнуть, чтобы не позориться", - считает Стас.

Как мы ранее писали, украинскую певицу Светлану Лободу обвинили в плагиате ее танца с ванной, который она должна была исполнить на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве.