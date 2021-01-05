Розкрилася несподівана правда про Лободу: її забезпечує коханець

Скандальна співачка Світлана Лобода, яку нещодавно викрили у плагіаті, виявляється не так зацікавлена в глядачах, адже забезпечує її коханець. Такі несподівані подробиці розкрив про зірку її колишній продюсер Станіслав Пшеніцин.

Як повідомляє видання "Собеседник", організатор концертів почав працювати зі Світланою Лободою і її продюсером Нателлою Крапівіною в 2016 році. Саме тоді, коли до артистки прийшла слава в Росії.

За його словами, як тільки Лобода стала впізнаваною, вона почала страждати "зірковою хворобою". У 2017 році Пшеніцин перестав співпрацювати з співачкою. Як він стверджує, через Лободу і Крапівіну вони з компаньйоном понесли фінансові втрати у 200 тисяч доларів через те, що співачка відмовилася виступати на запланованих ними концертах.

"У людини остаточно знесло башту від почуття безкарності, вседозволеності. У неї немає ніяких авторитетів і поваги до публіки. На першому місці у Свєти власне я, величезне его", - розповів колишній продюсер.

Після скандалу на вручення премії "Золотий грамофон" у Москві, коли Лобода відмовилася вийти на сцену, організатори відсторонилися від неї. За словами Стаса, Лободу забезпечує якийсь бізнесмен з Лондона. Його ім'я тримається в секреті.

"Так вона задрала всіх тому що. Поганий артист – це неголодний артист. На сьогоднішній момент у Свєти все дуже добре в фінансовому плані. Не тому, що вона суперартистка, а тому, що з нею поруч дуже забезпечений чоловік. І це не лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, як пишуть в пресі, а якийсь бізнесмен з Лондона. Імені його назвати, на жаль, не можу. Але завдяки йому у неї немає ніякого почуття страху, вона нічого не боїться", - розповів Пшеніцин.

Також екс-продюсер зазначив, що номер у ванній поцупила не Лобода, а її хореограф.

"Але якщо номер дійсно крадений, то поцупила його не Света а її хореограф. У нас же, як кажуть, тихо стибріл і пішов – називається "знайшов". На цьому побудований весь російський шоубізнес. Придумати щось оригінальне дуже важко. Може бути, Світла тільки перед виступом дізналася, що номер крадений, і вирішила зістрибнути, щоб не ганьбитися", - вважає Стас.

Як ми раніше писали, українську співачку Світлану Лободу звинуватили в плагіаті її танцю з ванною, який вона повинна була виконати на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" в Москві.