Всплыли фото со съемок новой "Холостячки": кавалеры уже удивляют Злату Огневич

Второй сезон реалити "Холостячка" уже стартовал! Обворожительная Злата Огневич пришла на проект во всеоружии – она приняла к сведению советы своей предшественницы Ксении Мишиной и уже наметила стратегию, тактику и критерии , по которым будет выбирать спутника. Так, Злата успела познакомиться с претендентами на руку и сердце и сообщила, что ее сердечко уже успело екнуть!

Злата призналась, что очень волновалась перед встречей с участниками. В итоге, первая вечеринка превзошла все ожидания холостячки.

"Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной", - приоткрыла завесу тайны впечатленная Злата.

Фото: пресс-служба СТБ

К слову, первый же кавалер задал очень высокую планку и заставил певицу томиться в предвкушении, что же ее ждет дальше и чем ее покорят следующие кандидаты в мужья.

"Один из участников даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте «Холостячка» возможно все. Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу", - заинтриговала артистка.

Злата призналась, что покорить ее сердце можно романтикой и драйвом. Ей нравятся уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств.