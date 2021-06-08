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Всплыли фото со съемок новой "Холостячки": кавалеры уже удивляют Злату Огневич

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Вторник 08 июня 2021 16:11
Всплыли фото со съемок новой "Холостячки": кавалеры уже удивляют Злату Огневич Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Lite

Второй сезон реалити "Холостячка" уже стартовал! Обворожительная Злата Огневич пришла на проект во всеоружии – она приняла к сведению советы своей предшественницы Ксении Мишиной и уже наметила стратегию, тактику и критерии, по которым будет выбирать спутника. Так, Злата успела познакомиться с претендентами на руку и сердце и сообщила, что ее сердечко уже успело екнуть!

Первые кадры с вечеринки, посвященной запуску второго сезона шоу "Холостячка", появились на сайте СТБ

Злата призналась, что очень волновалась перед встречей с участниками. В итоге, первая вечеринка превзошла все ожидания холостячки.

"Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной", - приоткрыла завесу тайны впечатленная Злата.

Всплыли фото со съемок новой &quot;Холостячки&quot;: кавалеры уже удивляют Злату Огневич

Всплыли фото со съемок новой &quot;Холостячки&quot;: кавалеры уже удивляют Злату Огневич

Всплыли фото со съемок новой &quot;Холостячки&quot;: кавалеры уже удивляют Злату Огневич

Фото: пресс-служба СТБ

К слову, первый же кавалер задал очень высокую планку и заставил певицу томиться в предвкушении, что же ее ждет дальше и чем ее покорят следующие кандидаты в мужья.

"Один из участников даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте «Холостячка» возможно все. Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу", - заинтриговала артистка.

Злата призналась, что покорить ее сердце можно романтикой и драйвом. Ей нравятся уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств.

Напомним, что ранее Злата Огневич раскрыла правду о себе и рассекретила собственные грандиозные планы. Так, она призналась, что не против новых ощущений, эксперементов и даже экстрима. Певица не может отказать себе в порции вкуснейшей пасты и обожает путешествия.

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