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Если не вспоминать один случай: Остапчук рассказал про "секс с парнем"

Автор: Светлана Мащенко

Остапчук ответил на "неудобный" вопрос подписчиков

Владимир Остапчук ответил на вопрос поклонников о том, были ли у него интимные отношения с парнем. Сейчас шоумен наслаждается медовым месяцем с новой супругой Кристиной, периодически делясь необычными историям в соцсетях.

Об этом телеведущий и стендап-комик рассказал в своем Instagram-stories.

Шоумен ответил в свойственной ему шутливой форме, признавшись, что нет, если не вспоминать про один случай.

"Нет, если не вспоминать про случай, когда меня гаишник остановил, когда я через двойную сплошную проехал", - ответил Остапчук на провокационный вопрос.

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Остапчук признался, был ли у него интим с парнем (видео: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что 36-летний Владимир Остапчук из-за своего острого языка имеет достаточно скандальную славу. Не менее громким вышел и развод шоумена с Еленой Войченко, мамой его двоих детей.

Тем не менее, артист долго не унывал и уже 15 октября женился на 34-летней нотариусе Кристине Горняк. Сейчас пара наслаждается медовым месяцем, периодически рассказывая про планы на детей.

А вот на свадьбу Остапчук пригласил Верку Сердючку, а для своей новой супруги спел песню про "любовь, как в фильмах Тарантино".

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