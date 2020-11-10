Якщо не згадувати один випадок: Остапчук розповів про "секс з хлопцем"

Володимир Остапчук відповів на запитання шанувальників про те, чи мав інтимні стосунки з хлопцем. Зараз шоумен насолоджується медовим місяцем з новою дружиною Христиною, періодично ділячись незвичайними історіями в соцмережах.

Про це телеведучий і стендап-комік розповів у своєму Instagram-stories.

Шоумен відповів у властивій йому жартівливій формі, зізнавшись, що ні, якщо не згадувати про один випадок.

"Ні, якщо не згадувати про випадок, коли мене даішник зупинив, коли я через подвійну суцільну проїхав", - відповів Остапчук на провокаційне питання.

Остапчук зізнався, чи був у нього інтим з хлопцем (відео: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що 36-річний Володимир Остапчук через свій гострий язик має досить скандальну славу. Не менш гучним вийшло і розлучення шоумена з Оленою Войченко, матір'ю його двох дітей.

З усім тим, артист довго не сумував і вже 15 жовтня одружився з 34-річною нотаріусом Христиною Горняк. Зараз пара насолоджується медовим місяцем, періодично розповідаючи про плани на дітей.

А ось на весілля Остапчук запросив Вєрку Сердючку, а для своєї нової дружини заспівав пісню про "любов, як у фільмах Тарантіно".