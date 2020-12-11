Встретить любовь никогда не поздно: Лилия Ребрик с мужем восхитили фанатов страстным танцем

Лилия Ребрик обожает радовать своих фанатов "домашним" контентом, вся ее дикая семейка то и дело дружно веселит сеть разными "выходками".

На этот же раз Лиля посвятила пост в соцсети своему супругу: ведущая показала кадры из страстного танго, танец супруги исполнили в эфире программы.

"Любов і танці. Сьогодні день танго! Одного з найемоційніших, найчуттєвіших і водночас найпристрашніших танців! Та що там казати: танго - це і є сама любов! І навіть страшно уявити, що для мене це слово так і могло би лишитися... просто словом!

Я ніколи не вміла танцювати! Це була якась нездійсненна для мене мрія. Я займалася художньою гімнастикою, у 13 отримала майстра спорту, але гімнастика і танці - це абсолютно різні способи існування! Я захоплювалася людьми, які танцюють, я кайфувала від їхніх рухів, від їхнього вміння ТАК керувати своїм тілом і емоціями! А сама цьому навчилася аж у 28 років, коли з’явився проект "Танці з зірками". Мій головний тренер (і кохання мого життя) Дикий @andrii_dykyi відкрив мені світ танцю.

Він так щиро захоплювався мною на тренуваннях, завжди мене так хвалив, що це мені додавало мені такого оптимізму і віри в те, що я крута, що я себе просто мега крутою танцівницею відчувала! Щоправда, потім я приходила додому і намагалася щось повторити з вивченого і нічого без нього не могла. Телефонувала йому в розпачі і казала: "Дикий, я нічого не пам’ятаю!". А він відповідав: "Лягай спати і нічого не згадуй"! Так я зрозуміла, що вмію танцювати тільки з Диким.

Я щиро кажу: з ним нема шансів станцювати погано! Ми реально танцюємо всюди і завжди, я не перебільшую, я не шкодую слів захоплення своїм коханим танцівником, я обожнюю танцювати з ним! Коли ми разом і чуємо музику - я не можу втриматися: мені хочеться йти з ним танцювати, ми виходимо у центр зали і у такі моменти я так пишаюся нашою парою!

Насправді цей пост не тільки про кохання! Цей пост ще й про те, що своє кохання зустріти ніколи не пізно, як і здійснити свою мрію! Навіть якщо вам здається, що сивина у волоссі - це привід НЕ вчитися танцювати танго! У такі моменти згадайте: любові і танцям кожен вік підвладний!", - написала Лилия.

Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

Напомним, что знаменитость любит повеселиться, так, недавно Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы. Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка, удивив своей растяжкой.