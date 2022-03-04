"Вы сильные": Аlyona Alyona, Астафьева, Никитюк записали видеообращение воинам ЗСУ

Популярные украинские блогерки записали видеообращение, поблагодарив всех защитников Украины.
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К обращению присоединились Даша Астафьева, Аlyona Alyona, Саша Бо, Алена Венум, Jerry Heil, Анна Тринчер, Леся Никитюк, Анна Гресь и другие.
Девушки эмоционально поблагодарили всех защитников украинской земли за споротивление русской окупации.
"Возвращаетсь живыми", - пожелали блогерки всем защитникам Украины.
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