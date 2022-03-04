"Ви сильні": Аlyona Alyona, Астаф'єва, Нікітюк записали відеозвернення воїнам ЗСУ

Популярні українські блогерки записали відеозвернення, подякувавши всім захисникам України.
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До звернення приєдналися Даша Астаф'єва, Аlyona Alyona, Саша Бо, Олена Венум, Jerry Heil, Анна Трінчер, Леся Нікітюк, Анна Гресь та інші.
Дівчата емоційно подякували всім захисникам української землі за споротивлення російської окупації.
"Повертайтесь живими", - побажали блогерки всім захисникам України.
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