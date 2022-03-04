RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Ви сильні": Аlyona Alyona, Астаф'єва, Нікітюк записали відеозвернення воїнам ЗСУ

Автор: Сергій Кулик

Популярні українські блогерки записали відеозвернення, подякувавши всім захисникам України.

Відео доступно у соцмережах

До звернення приєдналися Даша Астаф'єва, Аlyona Alyona, Саша Бо, Олена Венум, Jerry Heil, Анна Трінчер, Леся Нікітюк, Анна Гресь та інші.

Дівчата емоційно подякували всім захисникам української землі за споротивлення російської окупації.

"Повертайтесь живими", - побажали блогерки всім захисникам України.

Раніше ми писали українські популярні блогери записали відеозвернення до росіян

Читайте LITE в Google News
НикитюкблогеркаВторгнення Росії до України