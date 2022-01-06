"Выглядишь на 110%!" Довольная Могилевская в одном халате вызвала восторг в сети

Наталья Могилевская любит выглядеть женственно и привлекательно, причем, придерживается этого правила даже дома. Она поделилась с поклонницами нерушимым принципом – даже в домашней обстановке оставаться красивыми и не донашивать старые вещи.
Расслабленные новогодние праздники для певицы – не повод отступать от правил, что она доказала новым фото в Instagram.
На снимке улыбчивая Наталья с макияже и укладкой поизрует в уютном длинном халате молочного оттенка. Рядом с ней – огромный букет белых роз. Частично на фото можно рассмотреть интерьер и увидеть праздничный новогодний декор.
Наталья Могилевская показала домашний привлекательный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Оливье! Кто уже съел все, что было приготовлено на Новый год?" – поинтересовалась она.
Поклонники обратили внимание на уютный и пушистый халат Натальи и начали живо интересоваться, где они могут купить точно такой же. Также они не скупились на комплименты для звезды.
Напомним, что ранее Наталья Могилевская показала фото бэкстейджа новогоднего огонька, на котором запечатлена с давней подругой Ириной Билык. Снимок вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователей удивил внешний вид Ирины, которую упрекнули в чрезмерным увлечении пластикой.