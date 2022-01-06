"Выглядишь на 110%!" Довольная Могилевская в одном халате вызвала восторг в сети

На снимке улыбчивая Наталья с макияже и укладкой поизрует в уютном длинном халате молочного оттенка. Рядом с ней – огромный букет белых роз. Частично на фото можно рассмотреть интерьер и увидеть праздничный новогодний декор.

Наталья Могилевская показала домашний привлекательный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Оливье! Кто уже съел все, что было приготовлено на Новый год?" – поинтересовалась она.

Поклонники обратили внимание на уютный и пушистый халат Натальи и начали живо интересоваться, где они могут купить точно такой же. Также они не скупились на комплименты для звезды.