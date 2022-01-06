"Виглядаєш на 110%!" Задоволена Могилевська в одному халаті викликала захват в мережі

Наталя Могилевська любить виглядати жіночно і привабливо, причому, дотримується цього правила навіть вдома. Вона поділилася з прихильницями непорушним принципом - навіть в домашній обстановці залишатися красивими і не доношувати старі речі.
Розслаблені новорічні свята для співачки - не привід відступати від правил, що вона довела новим фото в Instagram.
На знімку усміхнена Наталя з макіяжем і укладанням позує в затишному довгому халаті молочного відтінку. Поруч з нею - величезний букет білих троянд. Частково на фото можна розглянути інтер'єр і побачити святковий новорічний декор.
Наталя Могилевська показала домашній привабливий образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Олів'є! Хто вже з'їв все, що було приготовлено на Новий Рік?"- поцікавилася вона.
Шанувальники звернули увагу на затишний і пухнастий халат Наталії і почали жваво цікавитися, де вони можуть купити точно такий же. Також вони не скупилися на компліменти для зірки.
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська показала фото бекстейджа новорічного вогника, на якому зображена з давньою подругою Іриною Білик. Знімок викликав бурхливе обговорення в мережі. Користувачів здивував зовнішній вигляд Ірини, якій дорікнули надмірним захопленням пластикою.