Так выглядит счастье: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном

Телеведущая наслаждается каждой минутой с малышом
Регина Тодоренко успешно смогла совмещать материнство и карьеру на телевидении. Вместе с мужем Владом Топаловым они растят сыночка Михаила, которому скоро исполнится уже два года. Певец очень помогает супруге с ребенком и не боится оставаться с малышом вдвоем, когда той приходится уехать по работе.
Из-за разлук Регина старается насладиться каждой минутой, проведенной с маленьким Майклом, как они называют сына в семье. На своей странице в Instagram телеведущая поделилась нежным снимком с малышом и призналась, что это и есть ее счастье.
На фото Тодоренко и ее сын запечатлены во время прогулки на улице - звездная мама прижалась к ребенку и обнимает его одной рукой, а тот спит, трогательно держась за мамин палец. На Регине - розовый худи, волосы она собрала в пучок и не стала делать макияж. Маленький Майкл заботливо одет в зеленую курточку и синюю шапку, а сверху накрыт белым одеялом.
Регина Тодоренко показала милое фото с подросшим сыном Майклом (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Счастье выглядит именно так) Сколько у вас детей?" - подписала милый снимок теледива.
В комментариях пользователи сети делятся своим количеством счастья и умиляются очаровательному снимку.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов признались, что уже думали о пополнении в семье и даже в шутку придумали имена для второго ребенка.
Ранее Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни и показала, как выглядит без косметики.