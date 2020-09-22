Так виглядає щастя: Регіна Тодоренко розчулила ніжним фото з сином

Регіна Тодоренко змогла успішно поєднувати материнство і кар'єру на телебаченні. Разом з чоловіком Владом Топаловим вони виховують синочка Михайла, якому скоро виповниться два роки. Співак дуже допомагає дружині з дитиною і не боїться залишатися з малюком вдвох, коли тій доводиться виїхати по роботі.

Через розлуки Регіна намагається насолодитися кожною хвилиною, проведеною з маленьким Майклом, як вони називають сина в сім'ї. На своїй сторінці в Instagram телеведуча поділилася ніжним знімком з малюком і зізналася, що це і є її щастя.

На фото Тодоренко і її син відображені під час прогулянки на вулиці - зіркова мама притиснулася до дитини і обнімає її однією рукою, а той спить, зворушливо тримаючись за мамин палець. На Регіні - рожевий худі, вона зібрала волосся в пучок і не стала робити макіяж. Маленький Майкл дбайливо одягнений в зелену курточку і синю шапку, а зверху накритий білою ковдрою.

Регіна Тодоренко показала миле фото з підрослим сином Майклом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Щастя виглядає саме так) Скільки у вас дітей?" - підписала милий знімок теледіва.

У коментарях користувачі мережі діляться своєю кількістю щастя та розчулюються чарівному знімку.

Якщо щастя виглядає так, то що ж залишається бездітним?..

Двоє! Народжуйте ще

2 пацана, одному 5 років (теж Міша:)) іншій 1,5 року

Саме заради такого контенту я підписувалася на тебе

Дві лапочки дочки, синочок не вийшов. А скільки ви хочете?

Які цукерки!

Щаслива матуся

Два сонечка

Четверо: три сини і чоловік

Регіна ви хороша мама, ваші почуття не награні, це відразу видно. Бажаю вам багато діток.

Одна! І мені вистачає

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов зізналися, що вже думали про поповнення в сім'ї і навіть жартома придумали імена для другої дитини.

Раніше Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя і показала, як виглядає без косметики.