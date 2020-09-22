Так виглядає щастя: Регіна Тодоренко розчулила ніжним фото з сином

Телеведуча насолоджується кожною хвилиною з малюком
Регіна Тодоренко змогла успішно поєднувати материнство і кар'єру на телебаченні. Разом з чоловіком Владом Топаловим вони виховують синочка Михайла, якому скоро виповниться два роки. Співак дуже допомагає дружині з дитиною і не боїться залишатися з малюком вдвох, коли тій доводиться виїхати по роботі.
Через розлуки Регіна намагається насолодитися кожною хвилиною, проведеною з маленьким Майклом, як вони називають сина в сім'ї. На своїй сторінці в Instagram телеведуча поділилася ніжним знімком з малюком і зізналася, що це і є її щастя.
На фото Тодоренко і її син відображені під час прогулянки на вулиці - зіркова мама притиснулася до дитини і обнімає її однією рукою, а той спить, зворушливо тримаючись за мамин палець. На Регіні - рожевий худі, вона зібрала волосся в пучок і не стала робити макіяж. Маленький Майкл дбайливо одягнений в зелену курточку і синю шапку, а зверху накритий білою ковдрою.
Регіна Тодоренко показала миле фото з підрослим сином Майклом (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Щастя виглядає саме так) Скільки у вас дітей?" - підписала милий знімок теледіва.
У коментарях користувачі мережі діляться своєю кількістю щастя та розчулюються чарівному знімку.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов зізналися, що вже думали про поповнення в сім'ї і навіть жартома придумали імена для другої дитини.
Раніше Регіна Тодоренко розкрила шанувальникам правду про своє життя і показала, як виглядає без косметики.