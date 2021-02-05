Выглядит так же: Ева Лонгория удивила сеть неувядающей красотой, показав фото 20-летней давности

Ева Лонгория показала архивное фото, что редкость на ее странице. Звезда опубликовала его, чтобы поздравить с днем рождения своего давнего друга - американского боксера Оскара Де Ла Хойя.

Ева Лонгория на давнем фото (фото: instagram.com/evalongoria)

"С днем рождения одного из моих самых старых друзей!! Это было более 20 лет назад, когда Оскар посмел сделать мне татуировку. (Она была удалена!) Ты такая добрая душа, и я благодарна за твою дружбу, hermano! С Днем рожденья", - написала 45-летняя звезда.

На фото она предстала в спортивных штанах и кроссовках, а также укороченном джемпере с цветочным принтом. Актриса, которая не сделала макияжа, выглядела практически такой же, как и сегодня: улыбчивой и сияющей. Разве что брови-ниточки могут выдавать ее юный возраст.

Фанаты принялись писать, что за это время Ева практически не поменялась: "Ты выглядишь так же!", "О боже, это так прекрасно", "Это фото - просто любовь", "Это так мило", "Это доказательство того, что латиноамериканцы не стареют! Прекрасная улыбка", "Ева, какая ты хорошенькая", - пишут фанаты.

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