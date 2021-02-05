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Виглядає так само: Єва Лонгорія здивувала мережу нев'янучою красою, показавши фото 20-річної давності

Новость на русском → США, П'ятниця 05 лютого 2021 22:32
Виглядає так само: Єва Лонгорія здивувала мережу нев'янучою красою, показавши фото 20-річної давності Ева Лонгорія (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Єва Лонгорія показала архівне фото, що рідкість на її сторінці. Зірка опублікувала його, щоб привітати з днем народження свого давнього друга - американського боксера Оскара Де Ла Хойя.

Виглядає так само: Єва Лонгорія здивувала мережу нев'янучою красою, показавши фото 20-річної давностіЄва Лонгорія на давньому фото (фото: instagram.com/evalongoria)

"З днем народження одного з моїх старих друзів!! Це було більше 20 років тому, коли Оскар посмів зробити мені татуювання. (Воно було видалене!) Ти така добра душа, і я вдячна за твою дружбу, hermano! З Днем народження", - написала 45-річна зірка.

На фото вона постала в спортивних штанях і кросівках, а також вкороченому джемпері з квітковим принтом. Актриса, яка не зробила макіяжу, виглядала практично такою ж, як і сьогодні: усміхненою і сяючою. Хіба що брови-ниточки можуть видавати її юний вік.

Фанати почали писати, що за цей час Єва практично не змінилася: "Ти виглядаєш так само!", "О боже, це так прекрасно", "Це фото - просто любов", "Це так мило", "Це доказ того, що латиноамериканці не старіють! Прекрасна усмішка", "Єва, яка ти гарненька", - пишуть фанати.

Раніше Єва показала спокусливий образ total black.

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