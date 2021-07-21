Вылитый отец: Тина Кароль показала повзрослевшего сына (видео)

Тина обнимает мальчика, гладит его по волосам и спрашивает, что он будет читать. Тот показывает довольно толстую книгу на английском языке и рассказывает, что это история о легендарном итальянском художнике Леонардо да Винчи.

Кароль удивляется, что "он выбрал такую толстую книжку". Однако Веня так не считает.

"Она не толстая. Пойди в нашу библиотеку в школе, ты увидишь более толстые книги" , - отметил подросток.

В конце певица говорит "Люблю тебя".

Видео было выложено на фан-страничке Тины. Поклонники подметили, что Вениамин очень похож на своего покойного отца Евгения Огира. Они оставили звездной маме с сыном много теплых слов в комментариях.