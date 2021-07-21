Викапаний батько: Тіна Кароль показала дорослого сина (відео)

Тіна обіймає хлопчика, гладить його по волоссю і запитує, що він буде читати. Той показує досить товсту книгу англійською мовою і розповідає, що це історія про легендарного італійського художника Леонардо да Вінчі.

Кароль дивується, що "він вибрав таку товсту книжку". Однак Веня так не вважає.

"Вона не товста. Піди в нашу бібліотеку в школі, ти побачиш більш товсті книги", - зазначив підліток.

В кінці співачка каже "Люблю тебе".

Відео було викладено на фан-сторінці Тіни. Шанувальники помітили, що Веніамін дуже схожий на свого покійного батька Євгена Огіра. Вони залишили зірковій мамі з сином багато теплих слів у коментарях.