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Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности

Автор: Styler

Дочь Оли Поляковой Маша, по словам певицы, уже догоняет маму по популярности. О девушке охотно пишут СМИ, а она часто рада давать инфоповод. Маша не боится хейта в сети и колкостей от недоброжелателей, а активные обсуждения порой провокативного контента в соцсетях расценивает как активность которая Поляковой-младшей только на руку. Эмоциональная дочь Королевы ночи делится с подписчиками радостями и рассказывает о горестях.

Так, в Instagram Stories Маша пожаловалась, что ее аккаунт в TikTok заблокировали.

К тому же, это неприятное событие совпало с походом к стоматологу – девушке вырвали зуб, у нее распухла щека, и дочь артистки не смогла совладать с нахлынувшими эмоциями.

"Это не честно! Я каждый день заливала по 4 по 3 видео, создавала контент, реально много работала. Просто взять и заблокировать за видео в юбке, где ничего не видно, юбка немного выше колена! Ненавижу TikTok!" - возмутилась Маша в слезах.

Маша Полякова не смогла справиться эмоциями (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Она обратилась к друзьям и сетевой публике и попросила отправить апелляцию администрации сервиса, чтобы аккаунт девушки побыстрее разблокировали.

"Поддержите меня, пожалуйста. Я долго старалась, и тут меня так обломать. И я да, я шепелявлю, потому что я буквально только вышла из-под наркоза", - пояснила девушка.

Маша попросила помощи у друзей и неравнодушных (фото: instagram.com/mashapolyakova)

К слову, Маша вполне пристойно зарабатывает в соцсетях и активно ведет свои странички. Также она всерьез интересуется музыкой, а этим летом вместе со своей группой "Швы" даже отыграла первый сольник.

Выступление молодых рокеров вызвало бурную реакцию в сети, а Оле Поляковой пришлось отбиваться от критиков и хейтеров, защищая дочь.

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Маша ПоляковаОля Полякова