Все вышло так, как должно было: Лилия Ребрик растрогала фанатов личной историей о муже

Лилия Ребрик не скрывает от своих поклонников практически ничего: ни секретов красоты, ни подробностей из личной жизни. Так недавно она даже поделилась семейным видео, счастливая мама с двумя лапочками-дочками лепят на кухне печенье, а папа семьи Андрей Дикий в конце приходит его попробовать.

На этот раз в своем микроблоге ведущая растрогала поклонников очень личной семейной историей. Лилия показала снимок в Андреем - счастливые супруги обнимаются и смотрят куда-то вдаль, главное, что в одну сторону. Фото сопровождает история о том, как пара хотела подать заявление на роспись и выбрала дату, но однажды, гуляя по Киеву вечерком, решила не дожидаться ее - и стали мужем и женой "здесь и сейчас".

Лилия Ребрик: мечты сбываются (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Кажуть астрологи, що 11.11.2020 - енергетично сильна дата. Пригадую, девять років тому саме в цей день, тільки 11.11.2011 ми з Андрієм планували подати в РАЦС заяву на шлюб. А потім подумали, чого чекати - і, прогулюючись якось Подолом, вирішили зробити цей крок тієї ж миті. І то було 7.11.2011. За принципом: "не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні". І знаєте, спостерігаючи за кількістю весіль та реєстрацій шлюбів 11.11.11 - добре, що ми не чекали цієї магічної цифри.

Все склалося так, як мало бути. Але число це згадую завжди з усмішкою. Тепер цю дату можна удосконалити 11.11 об 11.11 треба було загадати бажання. В цей час я була на зйомках і офіційно не зробила цього. Але точно знаю, що займаюся улюбленою справою, вдома чекають кохані люди, яких я дико люблю - чи не здійснення мрій це? Тому не гайте часу! Мрійте, посилайте думки в космос, плануйте, дійте! Бажання мають здатність здійснюватися!", - поделилась Ребрик.

Фолловеры порадовались за пару и стали делиться собственными личными историями - оказывается, у каждого накопилось что-то личное и волшебное, чем хочется поделиться с другими.

Напомним, что недавно Лилия Ребрик восхитила фанатов натуральной красотой на новом снимке.