Все вийшло так, як повинно було: Лілія Ребрик зворушила фанатів особистою історією про чоловіка

Лілія Ребрик не приховує від своїх шанувальників нічого: ні секретів краси, ні подробиць з особистого життя. Так нещодавно вона навіть поділилася сімейним відео, щаслива мама з двома лапочка-доньками ліплять на кухні печиво, а тато сім'ї Андрій Дикий наприкінці приходить його спробувати.

На цей раз у своєму мікроблозі ведуча зворушила шанувальників дуже особистою сімейною історією. Лілія показала знімок в Андрієм - щасливе подружжя обіймаєтьсяя і дивляться кудись у далечінь, головне, що в одну сторону. Фото супроводжує історія про те, як пара хотіла подати заяву і розписатися і вибрала дату, але одного разу, гуляючи по Києву ввечері, вирішила не чекати її - і стали чоловіком і дружиною "тут і зараз".

Лілія Ребрик: мрії збуваються (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Кажуть астрологи, що 11.11.2020 - енергетично сильна дата. Пригадую, дев'ять років тому саме у цей день, тільки 11.11.2011 ми з Андрієм планували подати в РАЦС заяву на шлюб. А потім подумали, чого чекати - і, прогулюючись якось Подолом, вирішили зробити цей крок тієї ж миті. І то було 7.11.2011. За принципом: "не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні". І знаєте, спостерігаючи за кількістю весіль та реєстрацій шлюбів 11.11.11 - добре, що ми не чекали цієї магічної цифри.

Все склалося так, як мало бути. Альо число це згадую завжди з усмішкою. Тепер цю дату можна удосконалити 11.11 про 11.11 треба було загадати бажання. В цей час я була на зйомках і офіційно не зробила цього. Але точно знаю, що займаюся улюбленою справою, вдома чекають кохані люди, яких я дико люблю - чи не здійснення мрій це? Тому не гайте часу! Мрійте, посилайте думки в космос, плануйте, дійте! Не забувайте, бажання мають здатність здійснюватися!", - поділилася Ребрик.

Фолловери пораділи за пару і стали ділитися власними особистими історіями - виявляється, у кожного накопичилося щось особисте і чарівне, чим хочеться поділитися з іншими.

Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик захопила фанатів натуральною красою на новому знімку.