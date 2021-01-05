Выступил адреналиновый пот: Дантес рассказал об инциденте с Дорофеевой на Бали и побаловал игривым пляжным фото

Надя Дорофеева и Владимир Дантес продолжают свой отдых на Бали, куда отправились в компании друзей. Артисты встретили на острове Новый год, а сейчас наслаждаются изучением окрестностей, местной кухней и времяпровождением на пляже, а также с удовольствием делятся фото и видео.

Вова опубликовал в Instagram игривое фото с женой. Надя без макияжа в лимонном купальнике показывает язык, прикрыв глаза. Пара позирует на пляже, артист жмурится от солнца и красуется на камеру топлес.

Свой необычный рассказ Владимир начал в того, что он вместе с Надей держал путь на мопеде из Чангу в Нуса Дуа. Дорога заняла 47 минут.

"Мы проезжали столицу острова сквозь огромный поток машин, водители которых никогда не включают поворотники, выхлопные газы и сквозь сильнейший ливень. Это было настоящее приключение, ведь для нас это впервые. Соответственно, выступавший адреналиновый пот на лбу отлично смывало каплями. Прибыв на место, мы, конечно, поели в каком-то хипстерском месте и отправились изучать окрестности и пляжи. Очень насыщенный день подходил к концу. Встретив закат, мы отправились обратно в Чангу к себе на виллу", - рассказал артист.

Владимир и Надя продолжают пляжный отдых на Бали (фото: instagram.com/vladimirdantes)

По дороге назад также бушевала непогода - лил дождь, уже стемнело.

"Прямо на 50 метровой тропинке, ведущей к нашему дому, я притормозил со словами: "Надя, смотри какая большая жаба!". Вжавшись в меня, Надя, хлопая меня по плечу и ногам, шепотом орала: "Газуй, газуй!". "Жабы - не ее финтишь", - подумал я и поехал дальше. А по правую сторону паслась корова.

-О,корова - городским тоном сказал я.

-Газуй,газуй! Она прыгает на нас! - уже громко кричала Надя.

Теперь каждый раз проезжая мимо коровы, я с надеждой жду, когда же она снова начнет скакать, чтоб лицезреть сие чудо", - с юмором окончил свой рассказ Вова.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес изучают окресности Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя тоже опубликовала парочку снимков с мужем, сделанных на пляже. Она позировала в желтом купальнике и наброшенной на плечи рубашке оттенка аспарагус, а также белой бейсболке. Певица обошлась без макияжа. Владимир надел черную рубашку с длинным рукавом. Видно, что за спиной у парочки на небе сгущаются тучи, но это ничуть не портит их игривое настроение.

Напомним, что ранее Дорофеева сделала интимное признание о Дантесе.