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Вызывайте пожарных: откровенная Астафьева оголила грудь и подразнила признанием

Автор: Lite

Даша Астафьева давно заслужила звание украинского секс-символа. Девушка превращает свои откровенные эротические фотосеты в особый вид искусства, привлекая внимание эстетов и ценителей жанра ню-фотографии. Кроме того, она обладает живым острым умом и жизненной мудростью, которой с удовольствием делится с поклонниками. В этот раз артистка побаловала фанов черно-белым пикантным фотосетом.

На собственной Instagram-страничке она разместила результаты новой откровенной фотосессии. Даша позирует в одном халате без белья, она распахнула одежду так, что поклонники без труда смогли рассмотреть интимные детали ее обнаженной груди.

В подписи к кадрам Даша решила пооткровенничать о себе. Она заявила, что безумно ревнивая, причем касается это не только людей, но литературы, музыки и предметы искусства. Так, она решила посоветовать поклонников книгу, которая поразила артистку в самое сердце.

"Отрываю от себя... а вдруг, в вашей жизни это такой же жизненно-важный кусочек, который вернется нежданно- негаданно. Порой, мы не замечаем магию, потому что не ждем, и сложно верить в нее, если не ждешь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала!" - заверила знаменитость.

Поклонники Даши активно начали делиться названиями своих книг-фаворитов и литературными находками, а также не упустили шанс обласкать ее комплиментами.

  • Вызывайте пожарных
  • Это законно вообще?!
  • Роскошная Дарья
  • А Вы потрясающая, Даша
  • Ох..какая ты волшебная
  • Даша, если для кого-то в мире не хватает красоты - достаточно посмотреть на Ваши фото!
  • Яд, вы просто обалдения
  • Красивая очень
  • Какая же Вы сексуальная

Напомним, что ранее Даша Астафьева сделала личное признание и рассказала о своем первом опыте.

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Новости Украины Даша Астафьева