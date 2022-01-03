Взгляд счастливой женщины: Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихом

Влюбленные мило позировали в обнимку, а на одном из фото Роман нежно целует Алину в щечку. На заднем плане можно увидеть наряженную елку и Деда Мороза.

Молодые люди выглядят очень счастливыми. К слову, певица была одета в черный наряд с глубоким декольте, а свои светлые кудри оставила распущенными.

Алина Гросу с женихом Романом Полянским умилили нежностью (фото: instagram.com/alina_grosu)

"С Новым годом, друзья!", - подписала коротко фото Гросу.

Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями и поздравлениями с Новым годом.