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Погляд щасливої жінки: Аліна Гросу зворушила ніжними новорічними фото з нареченим

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і актриса Аліна Гросу відзначала Новий рік разом зі своїм нареченим, російським актором Романом Полянським. Пара влаштувала ніжний і милий святковий фотосет, не соромлячись демонструвати почуття.

Зворушливими кадрами з коханим артистка поділилася в Instagram.

Закохані мило позували в обнімку, а на одному з фото Роман ніжно цілує Аліну в щічку. На задньому плані можна побачити вбрану ялинку і Діда Мороза.

Молоді люди виглядають дуже щасливими. До слова, співачка була одягнена в чорне вбрання з глибоким декольте, а свої світлі кучері залишила розпущеними.

Аліна Гросу з нареченим Романом Полянським розчулили ніжністю (фото: instagram.com/alina_grosu)

"З Новим роком, друзі!", - підписала коротко фото Гросу.

Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і привітаннями з Новим роком.

  • Які ж прекрасні
  • Аххх, Рома такий красень!
  • Погляд щасливої жінки
  • З Новим роком, дорогі! Будьте найщасливішими на світі!
  • Аліна, як завжди елегантна. Ну а Роман, просто Роман. З Новим роком
  • Чудова пара!!! Щастя Вам. З Новим роком!!!
  • Ви - найкраща пара
  • Щастя вам
  • З Новим роком!!! Будьте щасливі! Ви дуже класні!
  • Просто Красуня!!!
  • Аліна, ви така класнючаааааа пара!!!!!
  • Лапочка

Нагадаємо, раніше Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського.

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Аліна Гросу