Погляд щасливої жінки: Аліна Гросу зворушила ніжними новорічними фото з нареченим

Закохані мило позували в обнімку, а на одному з фото Роман ніжно цілує Аліну в щічку. На задньому плані можна побачити вбрану ялинку і Діда Мороза.

Молоді люди виглядають дуже щасливими. До слова, співачка була одягнена в чорне вбрання з глибоким декольте, а свої світлі кучері залишила розпущеними.

Аліна Гросу з нареченим Романом Полянським розчулили ніжністю (фото: instagram.com/alina_grosu)

"З Новим роком, друзі!", - підписала коротко фото Гросу.

Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і привітаннями з Новим роком.