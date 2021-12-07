"Взгляд тигрицы, фигура пантеры": соблазнительная Астафьева в лифе восхитила пышным бюстом

Даша предстала перед поклонниками в лифе с цветочным принтом, подчеркнувшем ее пышный бюст. Она держит во рту сигарету и позирует перед объективом фотографа.

На груди у Даши красуются нити красных бус, на голове – объемный венок из роз, в ушах – свисающие золотые серьги.

Даша Астафьева показала кадры атмосферной фотосессии (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Снилось, что у меня съемка в пещере Минотавра. Снимали быстро, нервно. Торопились, чтоб он нас не застал…Пытались передать атмосферу подземного царства чудовища, его коридоры и устланные цветами и лианами гостивших невольниц ложа", - рассказал о своем необычном сновидении певица.

"В итоге, вся съемочная группа ушла, а я (в принципе, как всегда) осталась. Возвращается Минотавр. У меня мурашки по коже от страха… Я, видя его тень на пороге, как заору! Через несколько мгновений, Минотавр греет на плите молоко и достает конфеты и пончики из своих потайных шкафчиков", - озвучила необычный исход сна Даша.

Даша Астафьева предстала в образе Фриды Кало (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Я сижу довольная и листаю Инстаграм. Кто поверит, что у нас ничего не было… правильно. Тот, кто курил со мной перед сном", - подытожила звезда.

"А в жизни вы курите?" – поинтересовалась одна из подписчиц певицы."Редко. Только перед сном", - ответила Даша и сопроводила текст озорным смеющимися смайлом.

Скриншот (instagram.com/da_astafieva)

Поклонникам очень понравился дерзкий образ певицы, и они сообщили звезде об этом в комментариях.