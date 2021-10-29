Взялся за старое: Киану Ривз сделал коллегам по съемкам баснословно дорогие подарки

То, что голливудский актер Киану Ривз добрый и щедрый, знает весь мир. Все, кто когда-либо сотрудничал с Ривзом, отзываются о нем как о всегда вежливом, скромном и дружелюбном человеке. А еще - щедром. Так, $80 млн гонорара за трилогию "Матрица" актер распределил между членами съемочной группы. И вот - новый презент.

Киану Ривз (фото: Getty Images)

По случаю окончания съемок фильма "Джон Уик 4" актер подарил команде каскадеров из четырех человек шикарные часы Rolex Submariner с именной гравировкой. Такие модели оцениваются в около 10 тысяч долларов.

Один из каскадеров - Джереми Маринас - запостил снимок в Instagram и написал: "Это лучший подарок в моей жизни". На часах выгравированы слова: "Пятерка Джона Уика. Джереми. С благодарностью от Киану".