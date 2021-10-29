Взявся за старе: Кіану Рівз зробив колегам по зйомках надзвичайно дорогі подарунки

Те, що голлівудський актор Кіану Рівз добрий і щедрий, знає весь світ. Всі, хто коли-небудь співпрацював з Рівзом, відгукуються про нього як про завжди ввічливу, скромну і доброзичливу людину. А ще - щедру. Так, $80 млн гонорару за трилогію "Матриця" актор розподілив між членами знімальної групи. І ось - новий презент.

Кіану Рівз (фото: Getty Images)

З нагоди закінчення зйомок фільму "Джон Вік 4" актор подарував команді каскадерів з чотирьох чоловік шикарні годинники Rolex Submariner з іменним гравіюванням. Такі моделі оцінюються в близько 10 тисяч доларів.

Один з каскадерів - Джеремі Марінас - запостив знімок в Instagram і написав: "Це найкращий подарунок в моєму житті". На годиннику вигравірувані слова: "П'ятірка Джона Уіка. Джеремі. З вдячністю від Кіану".