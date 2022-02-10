"Я не буду судить тебя и ты не будешь судить меня": Джулия Фокс рассказала об опыте в БДСМ и наркотиках

Фокс, в беседе с ведущим вспомнила время, когда ей нужны были деньги и она наткнулась на "раздел для взрослых на Craigslist". Джулия рассказала, что её не прельщала идея заниматься сексом с незнакомцами, однако ее соблазнила реклама вакансий доминатрикс, за которую платили до 1000 долларов в день. Эта работа предполагала "никакого секса, никакой наготы".

"Я пошла и встретилась с этим действительно безумно выглядящим белым чуваком в длинном черном плаще. Он заставил меня сразу же написать садистскую БДСМ-фантазию. Я это сделала и ему это понравилось. Он сразу нанял меня. Просто я действительно хороша в этом", - рассказала 32-летняя Фокс. В интревью актриса поделилась, что могла сесть в трусах на лицо клиентам, однако никогда не занималась с ними сексом.

Местом ее профессиональной деятельности стало "подземелье" в подвале одного из зданий в Нью-Йорке с кучей разных тематических комнат. Работа в этих так называемых подземельях в конечном итоге и дала ей первый актерский опыт.

"Это действительно похоже на ролевую игру, это похоже на актерское мастерство. Тотому что мне приходилось импровизировать несколько раз в день в очень короткие сроки", - говорит Фокс.

Актриса также призналась, что является наркозависимой. Впервые она начала употреблять героин в школе. Она отказалась от наркотического вещества после того, как ее близкий друг получил передозировку в 2019 году. Фокс заявила, что сама неоднократно переживала передозировки.

"Все уроды, и мы это знаем, так что я не буду судить тебя, и ты не будешь судить меня", - подитожила она.