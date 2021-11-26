Юлия Санина покорила яркими фото с семейного отдыха в "райском местечке"

К слову, в том же отеле сейчас находятся и несколько других украинских селебрити - Катя Осадчая, Слава Каминская и Ксения Мишина.

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина вместе с мужем Валом Бебко и 6-летним сыном Даниилом улетела на отдых на берег Персидского залива - звездное семейство релаксирует в роскошном отеле на острове Саадият возле Абу-Даби, ОАЭ.

Юлия показала счастливые и расслабленные фото с любимыми мужчинами с территории отеля и пляжа. Они резвятся, купаются в бирюзовой воде и наслаждаются вкусной едой.

На одном из кадров Санина запечатлена в лазурных волнах в оранжевом купальнике, позируя спиной к камере.

Юлия Санина с мужем и сыном отдыхают в ОАЭ (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Это действительно райское местечко. Как же я счастлива, что мы имеем возможность наслаждаться этой красотой. Вселенная, благодарна тебе", - написала исполнительница.

В комментариях поклонники отметили, что сын звезды заметно вырос, и пожелали им хорошего отдыха.