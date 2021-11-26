Юлия Санина покорила яркими фото с семейного отдыха в "райском местечке"
Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина вместе с мужем Валом Бебко и 6-летним сыном Даниилом улетела на отдых на берег Персидского залива - звездное семейство релаксирует в роскошном отеле на острове Саадият возле Абу-Даби, ОАЭ.
К слову, в том же отеле сейчас находятся и несколько других украинских селебрити - Катя Осадчая, Слава Каминская и Ксения Мишина.
Красочными семейными снимками артистка поделилась в своем Instagram.
Юлия показала счастливые и расслабленные фото с любимыми мужчинами с территории отеля и пляжа. Они резвятся, купаются в бирюзовой воде и наслаждаются вкусной едой.
На одном из кадров Санина запечатлена в лазурных волнах в оранжевом купальнике, позируя спиной к камере.
Юлия Санина с мужем и сыном отдыхают в ОАЭ (фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Это действительно райское местечко. Как же я счастлива, что мы имеем возможность наслаждаться этой красотой. Вселенная, благодарна тебе", - написала исполнительница.
В комментариях поклонники отметили, что сын звезды заметно вырос, и пожелали им хорошего отдыха.
- Які ви яскраві, гарного відпочинку!
- Что-то все украинские селебрити проводят там свой отпуск
- Какие же вы милые!
- Я тоже счастлива, что имею возможность наслаждаться этими фото. Спасибо, все очень интересно и весело
- Так красиво
- Такие красивые! приятного отдыха!
- Які круті фотки! Гарного відпочинки! А цей погляд мами, яка дивиться, чи дитина їсть свій сніданок, до болю знайомий
- Які фото! Райський відпочинок
- Такие тёплые фото
- Красивые и счастливые
- Вы самые прекрасные!
- Який вже дорослий синочок!
Ранее Юлия Санина восхитила стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Греции.