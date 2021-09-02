Юля "Зайка" из "Холостяка" призналась, зачем устроила фальшивую свадьбу с Богданом Юсипчуком

Юлия добавила, что сейчас она изредка плачет, однако она обязательно встретит своего любимого мужчину и ее жизнь будет полноценной на все сто процентов:

“Да, я хочу любить и быть любимой. Да, мне не хватает этого. Но мужчина - не центр моего мира. Слава Богу, что меня не выбрали тогда, я не уверена, что мы были бы вместе после проекта. Я не готова до сих пор к отношениям”, - отметила девушка.

Кроме того, она недавно устроила фиктивную свадьбу с известным телеведущим Богданом Юсипчуком. По словам блогерши, на такое событие она решилась не из-за хайпа и подписчиков, в чем многие ее тогда обвинили.

Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук позировали в свадебной съемке (фото: instagram.com/julz_seven)

“Видимо, был у меня пунктик в голове, как в любой девушки, что я хочу этот день с любимым человеком. Поэтому эту свадьбу я сделала, чтоб избавиться от избыточного потенциала. Мне стало легче после этого и у меня не стало этого пунктика. Даже если я не встречу никого, у меня по крайней мере была свадьба”, - призналась Бельченко.

Также SMM-менеджер добавила, что после шоу у нее были намеки на личную жизнь, она ходила на несколько свиданий, однако они ни к чему не приводили. А на встречи с мужчинами она ходила, чтобы отвлечься после болезненного финала в шоу "Холостяк".

"Я ходила "из-под палки", потому что нужно ходить и делать что-то со своей личной жизнью", - пожаловалась девушка.