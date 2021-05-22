Юля Зайка высказалась о финале "Холостяка": мое сердце лопнуло, как воздушный шар

Юля отметила, что не понимает, почему слова Михаила о любви разошлись с его итоговым решением.

Юлия Зайка Бельченко не смогла завоевать сердце Холостяка Михаила Заливако (фото: instagram.com/julz_seven)

"Ты сказал, что это не любовь... Ощущения такие, будто моё сердце лопнуло, как воздушный шар, в который воткнули кинжал. Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела... Мне плохо... отвратительное чувство! Когда разбивается сердце, внутри пустота, вакуум и пекущая боль. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?" - пронзительно написала Бельченко.

Для финала Холостяка Юлия Зайка выбрала роскошное сверкающее платье (фото: instagram.com/julz_seven)

Пользователи сети пишут, что остались разочарованы и в недоумении от такого решения Михаила и желают Юле счастья.

Все девочки Украины плачут с тобой

Ужасный финал!!!

Это ещё раз подтверждает, что бороться за мужчин бесполезно, обьясняться им в любви, растворяться в них...

А зачем возвращать по 300 раз, чтобы потом не выбрать?

Дуже шкода, краще б не повертав

Разочарование

Зачем было её возвращать? Взял поиздевался

Если это не любовь, зачем он вернул

Юля, ти варта кращого

Я плачу разом з вами! Мені щиро шкода, що ви ради нього пройшли такий шлях. Ви заслуговуєте на краще! Ви неодмінно буде щасливі!!

Очень наделялась на вашу победу, но увы выиграли не вы.. Расстроилась? - да не то слово, очень жаль. Ведь у вас были очень искрение отношения..

Ну Аня даст проспаться ему, и поскорее бы

Напомним, Юля покинула проект "Холостяк" в девятом выпуске. Однако позже девушка поняла, что она любит Михаила и не готова его отпускать. Она написала Заливако письмо с просьбой встретиться и поговорить. Тот согласился и все это привело к возвращению Юли "Зайки" на проект. Наконец-то она смогла признаться Холостяку в своих чувствах - к сожалению, тот не ответил ей взаимностью.

В финале шоу за сердце главного героя Михаила Заливако боролись три девушки - Розали, Аня и Юля. В самом начале выпуска холостяк отправил домой Розали, так как посчитал, что у них больше дружеские отношения, а не романтические. Затем Михаил вместе с другими финалистами отправился в Дубай на финальные свидания, где вручил кольцо Анне Богдан.

Заливако, описывая свою избранницу, отметил, что девушка его смешит, вдохновляет и возбуждает, в ее глазах "именно тот огонь который нужен мне как мужчине".