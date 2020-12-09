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YUNA 2021: появился список номинантов престижной музыкальной премии

Автор: Владимир Костырин

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA огласил список всех номинатов на получение престижной музыкальной премии в 2021 году.

Десятая, юбилейная церемония награждения с оглашением всех победителей должна состояться 30-31 марта в киевском Дворце "Украина". Об этом передали организаторы YUNA 2021.

Мероприятие обещают провести с учетом всех карантинных требований, которые будут действовать в тот момент.

Отмечается, что на голосование, согласно регламенту премии, выносились произведения украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.

В общем премия YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях. Номинантами YUNA 2021 стали:

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Лучший исполнитель:

  • KHAYAT
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучший поп-группа:

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • TVORCHI
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS
  • Бумбокс

Открытие года:

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

  • Бумбокс и Крихітка - "Ангела"
  • MONATIK и Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
  • ТНМК - "История Украины за 5 минут"
  • АНТИТЕЛА - "Кино"
  • The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Видео: ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

Лучший альбом:

  • TVORCHI - 13 Waves
  • MAX BARSKIH - 1990
  • NK - Eclectica
  • KAZKA - Nirvana
  • TAYANNA - "Жіноча сила"
  • Артем Пивоваров - "Земной"

Лучшая песня:

  • Юлия Санина и Тина Кароль - "Вільна"
  • The HARDKISS - "Гора"
  • Артем Пивоваров - "Дежавю
  • АНТИТЕЛА - "Кино"
  • The HARDKISS и MONATIK - "Кобра"

Лучшая песня на другом языке:

  • Krut - 99
  • NK - A HUEVO
  • TVORCHI - Bonfire
  • SERDUCHKA - Make It Rain Champagne
  • MONATIK & Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Лучший электронный хит:

  • TVORCHI - Bonfire
  • KADNAY - DanceDiscoParty
  • MARUV & BOOSIN - I Want You
  • ONUKA - "Сеанс"
  • Ivan NAVI - "Холодная ночь"

Лучший хип-хоп-хит:

  • Alina Pash - Bosorkanya
  • MamaRika - MAVKA
  • Бумбокс и Крихітка - "Ангела"
  • alyona alyona & KALUSH - "Горы"
  • ТНМК - "История Украины за 5 минут"

Другой формат:

  • ALLOISE
  • Pur: Pur
  • ДахаБраха
  • ЛУНА
  • Евгений Хмара

Лучший дуэт / коллаборация:

  • Бумбкос и Крихітка - "Ангела"
  • MONATIK и Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
  • Тина Кароль и Тина Кароль - "Вільна"
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян - "Героям"
  • The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Видео: THE HARDKISS feat. MONATIK - Кобра

Лучший эстрадный хит:

  • Олег Винник - "Безумная любовь"
  • DZIDZIO и Оля Цибульская - "Киця"
  • Ирина Билык - "Красная помада"
  • Олег Кензов - "По кайфу"
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова - "Свят! Свят! Свят!"

Лучше концертное шоу:

  • Green Grey - Вертикальный концерт Live In Kyiv
  • KAZKA - NIRVANA
  • The HARDKISS - The HARDKISS. акустика
  • АНТИТЕЛА - HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло - Последний танец

Лучший менеджмент артиста

Список претендентов будет сформирован оргкомитетом YUNA 10 декабря.

Как объяснили в оргкомитете премии, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, работающие с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучший поп-группа", "Лучший рок-группа".

Лучшая песня к фильму

  • Юлия Санина & Тина Кароль - "Вільна" (фильм "Віддана")
  • Джамала - "Ціна правди" (фильм "Ціна правди")
  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят! Свят! Свят!" (фильм "Скажене весілля 2")
  • Камерный хор Inspiratum - "Viva Forever" (фильм "Мої думки тихі")
  • KAZKA - "Літаки" (фильм "Побачення у Вегасі")
  • Katya Chilly - "Тече річка невеличка..." (фильм "Тарас. Повернення")

Видео: Jamala - Ціна правди (OST "Ціна правди")

Голосование в этой номинации в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии решил всех 6 претендентов номинировать автоматически.

Ранее мы рассказывали, кто победил на YUNA-2020 и как прошло торжественное награждение победителей 9-ой Национальной музыкальной премии.

Напомним также, что в этом году премия должна была состояться 24 марта, но из-за карантина организаторы YUNA приняли решение о переносе даты церемонии на 26 мая, а затем – на 14 сентября.

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