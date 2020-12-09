YUNA 2021: з'явився список номінантів престижної музичної премії

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив список всіх номінатів на отримання престижної музичної премії в 2021 році.
Десята, ювілейна церемонія нагородження з оголошенням всіх переможців має відбутися 30-31 березня в київському Палаці "Україна". Про це організатори передали YUNA 2021.
Захід обіцяють провести з урахуванням всіх карантинних вимог, які будуть діяти в той момент.
Зазначається, що на голосування, згідно з регламентом премії, виносилися твори українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 по 31 жовтня 2020 року.
Загалом премія YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях. Номінантами YUNA 2021 стали:
Найкраща виконавиця:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Найкращий виконавець:
- KHAYAT
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Найкращий поп-гурт:
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- TVORCHI
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт:
- O.Torvald
- Pianoбой
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS
- Бумбокс
Відкриття року:
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- АСАФАТОV
Найкращий відеокліп:
- Бумбокс та Крихітка - "Ангела"
- MONATIK і Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
- ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"
- АНТИТІЛА - "Кіно"
- The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"
Відео: ТНМК – Історія України за 5 Хвилин
Найкращий альбом:
- TVORCHI - 13 Waves
- MAX BARSKIH - 1990
- NK - Eclectica
- KAZKA - Nirvana
- TAYANNA - "Жіноча сила"
- Артем Пивоваров - "Земной"
Найкраща пісня:
- Юлія Саніна і Тіна Кароль - "Вільна"
- The HARDKISS - "Гора"
- Артем Пивоварів - "Дежавю
- АНТИТІЛА - "Кіно"
- The HARDKISS і MONATIK - "Кобра"
Найкраща пісня на іншому мовою:
- Krut - 99
- NK - A HUEVO
- TVORCHI - Bonfire
- SERDUCHKA - Make It Rain Champagne
- MONATIK & Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
Найкращий електронний хіт:
- TVORCHI - Bonfire
- KADNAY - DanceDiscoParty
- MARUV & BOOSIN - I Want You
- ONUKA - "Сеанс"
- Ivan NAVI - "Холодна ніч"
Найкращий хіп-хоп-хіт:
- Alina Pash - Bosorkanya
- MamaRika - MAVKA
- Бумбокс і Крихітка - "Ангела"
- alyona alyona & KALUSH - "Гори"
- ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"
Інший формат:
- ALLOISE
- Pur:Pur
- ДахаБраха
- ЛУНА
- Євген Хмара
Найкращий дует / колаборація:
- Бумбкос та Крихітка - "Ангела"
- MONATIK і Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
- Тіна Кароль і Тіна Кароль - "Вільна"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян - "Героям"
- The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"
Відео: THE HARDKISS feat. MONATIK - Кобра
Найкращий естрадний хіт:
- Олег Винник - "Божевільна любов"
- DZIDZIO і Оля Цибульська - "Киця"
- Ірина Білик - "Красная помада"
- Олег Кензов - "По кайфу"
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова - "Свят! Свят! Святий!"
Найкраще концертне шоу:
- Green Grey - Вертикальний концерт Live In Kyiv
- KAZKA - NIRVANA
- The HARDKISS - The HARDKISSакустика
- АНТИТІЛА - HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло - Останній танець
Найкращий менеджмент артиста
Список претендентів буде сформований оргкомітетом YUNA 10 грудня.
Як пояснили в оргкомітеті премії в цій номінації буде змагатися менеджери і компанії, що працюють з артистами, які були номіновані в категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Кращий поп-група", "Кращий рок-група".
Найкраща пісня до фільму
- Юлія Саніна & Тіна Кароль - "Вільна" (фільм "Віддана")
- Джамала - "Ціна правди" (фільм "Ціна правди")
- Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят! Свят! Святий!" (фільм "Скажене весілля 2")
- Камерний хор Inspiratum - "Viva Forever" (фільм "Мої думки тихі")
- KAZKA - "Літаки" (фільм "Побачення у Вегасі")
- Katya Chilly - "Тече річка невеличка..." (фільм "Тарас. Повернення")
Відео: Jamala - Ціна правди (OST "Ціна правди")
Голосування в цій номінації в цьому році буде проходити тільки у фінальному турі. Експертна рада премії вирішив всіх 6 претендентів номінувати автоматично.
Раніше ми розповідали, хто переміг на YUNA-2020 і як пройшло урочисте нагородження переможців 9-ої Національної музичної премії.
Нагадаємо також, що в цьому році премія мала відбутися 24 березня, але через карантин організатори YUNA прийняли рішення про перенесення дати церемонії на 26 травня, а потім – на 14 вересня.