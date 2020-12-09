YUNA 2021: з'явився список номінантів престижної музичної премії

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив список всіх номінатів на отримання престижної музичної премії в 2021 році.

Десята, ювілейна церемонія нагородження з оголошенням всіх переможців має відбутися 30-31 березня в київському Палаці "Україна". Про це організатори передали YUNA 2021.

Захід обіцяють провести з урахуванням всіх карантинних вимог, які будуть діяти в той момент.

Зазначається, що на голосування, згідно з регламентом премії, виносилися твори українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 по 31 жовтня 2020 року.

Загалом премія YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях. Номінантами YUNA 2021 стали:

Найкраща виконавиця:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Найкращий виконавець:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт:

KADNAY

MOZGI

KAZKA

TVORCHI

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS

Бумбокс

Відкриття року:

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Найкращий відеокліп:

Бумбокс та Крихітка - "Ангела"

MONATIK і Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"

АНТИТІЛА - "Кіно"

The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Відео: ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

Найкращий альбом:

TVORCHI - 13 Waves

MAX BARSKIH - 1990

NK - Eclectica

KAZKA - Nirvana

TAYANNA - "Жіноча сила"

Артем Пивоваров - "Земной"

Найкраща пісня:

Юлія Саніна і Тіна Кароль - "Вільна"

The HARDKISS - "Гора"

Артем Пивоварів - "Дежавю

АНТИТІЛА - "Кіно"

The HARDKISS і MONATIK - "Кобра"

Найкраща пісня на іншому мовою:

Krut - 99

NK - A HUEVO

TVORCHI - Bonfire

SERDUCHKA - Make It Rain Champagne

MONATIK & Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Найкращий електронний хіт:

TVORCHI - Bonfire

KADNAY - DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN - I Want You

ONUKA - "Сеанс"

Ivan NAVI - "Холодна ніч"

Найкращий хіп-хоп-хіт:

Alina Pash - Bosorkanya

MamaRika - MAVKA

Бумбокс і Крихітка - "Ангела"

alyona alyona & KALUSH - "Гори"

ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"

Інший формат:

ALLOISE

Pur:Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Євген Хмара

Найкращий дует / колаборація:

Бумбкос та Крихітка - "Ангела"

MONATIK і Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Тіна Кароль і Тіна Кароль - "Вільна"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян - "Героям"

The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Відео: THE HARDKISS feat. MONATIK - Кобра

Найкращий естрадний хіт:

Олег Винник - "Божевільна любов"

DZIDZIO і Оля Цибульська - "Киця"

Ірина Білик - "Красная помада"

Олег Кензов - "По кайфу"

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова - "Свят! Свят! Святий!"

Найкраще концертне шоу:

Green Grey - Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA - NIRVANA

The HARDKISS - The HARDKISSакустика

АНТИТІЛА - HELLO Kyiv Live

Время и Стекло - Останній танець

Найкращий менеджмент артиста

Список претендентів буде сформований оргкомітетом YUNA 10 грудня.

Як пояснили в оргкомітеті премії в цій номінації буде змагатися менеджери і компанії, що працюють з артистами, які були номіновані в категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Кращий поп-група", "Кращий рок-група".

Найкраща пісня до фільму

Юлія Саніна & Тіна Кароль - "Вільна" (фільм "Віддана")

Джамала - "Ціна правди" (фільм "Ціна правди")

Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят! Свят! Святий!" (фільм "Скажене весілля 2")

Камерний хор Inspiratum - "Viva Forever" (фільм "Мої думки тихі")

KAZKA - "Літаки" (фільм "Побачення у Вегасі")

Katya Chilly - "Тече річка невеличка..." (фільм "Тарас. Повернення")

Відео: Jamala - Ціна правди (OST "Ціна правди")

Голосування в цій номінації в цьому році буде проходити тільки у фінальному турі. Експертна рада премії вирішив всіх 6 претендентів номінувати автоматично.

Раніше ми розповідали, хто переміг на YUNA-2020 і як пройшло урочисте нагородження переможців 9-ої Національної музичної премії.

Нагадаємо також, що в цьому році премія мала відбутися 24 березня, але через карантин організатори YUNA прийняли рішення про перенесення дати церемонії на 26 травня, а потім – на 14 вересня.