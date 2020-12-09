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YUNA 2021: з'явився список номінантів престижної музичної премії

Автор: Володимир Костирін

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив список всіх номінатів на отримання престижної музичної премії в 2021 році.

Десята, ювілейна церемонія нагородження з оголошенням всіх переможців має відбутися 30-31 березня в київському Палаці "Україна". Про це організатори передали YUNA 2021.

Захід обіцяють провести з урахуванням всіх карантинних вимог, які будуть діяти в той момент.

Зазначається, що на голосування, згідно з регламентом премії, виносилися твори українських виконавців, які вийшли в період з 1 листопада 2019 по 31 жовтня 2020 року.

Загалом премія YUNA 2021 буде вручена в 17 номінаціях. Номінантами YUNA 2021 стали:

Найкраща виконавиця:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Найкращий виконавець:

  • KHAYAT
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт:

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • TVORCHI
  • Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS
  • Бумбокс

Відкриття року:

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • АСАФАТОV

Найкращий відеокліп:

  • Бумбокс та Крихітка - "Ангела"
  • MONATIK і Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
  • ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"
  • АНТИТІЛА - "Кіно"
  • The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Відео: ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

Найкращий альбом:

  • TVORCHI - 13 Waves
  • MAX BARSKIH - 1990
  • NK - Eclectica
  • KAZKA - Nirvana
  • TAYANNA - "Жіноча сила"
  • Артем Пивоваров - "Земной"

Найкраща пісня:

  • Юлія Саніна і Тіна Кароль - "Вільна"
  • The HARDKISS - "Гора"
  • Артем Пивоварів - "Дежавю
  • АНТИТІЛА - "Кіно"
  • The HARDKISS і MONATIK - "Кобра"

Найкраща пісня на іншому мовою:

  • Krut - 99
  • NK - A HUEVO
  • TVORCHI - Bonfire
  • SERDUCHKA - Make It Rain Champagne
  • MONATIK & Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Найкращий електронний хіт:

  • TVORCHI - Bonfire
  • KADNAY - DanceDiscoParty
  • MARUV & BOOSIN - I Want You
  • ONUKA - "Сеанс"
  • Ivan NAVI - "Холодна ніч"

Найкращий хіп-хоп-хіт:

  • Alina Pash - Bosorkanya
  • MamaRika - MAVKA
  • Бумбокс і Крихітка - "Ангела"
  • alyona alyona & KALUSH - "Гори"
  • ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"

Інший формат:

  • ALLOISE
  • Pur:Pur
  • ДахаБраха
  • ЛУНА
  • Євген Хмара

Найкращий дует / колаборація:

  • Бумбкос та Крихітка - "Ангела"
  • MONATIK і Віра Брежнєва - "ВЕЧЕРиНОЧКА"
  • Тіна Кароль і Тіна Кароль - "Вільна"
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян - "Героям"
  • The HARDKISS & MONATIK - "Кобра"

Відео: THE HARDKISS feat. MONATIK - Кобра

Найкращий естрадний хіт:

  • Олег Винник - "Божевільна любов"
  • DZIDZIO і Оля Цибульська - "Киця"
  • Ірина Білик - "Красная помада"
  • Олег Кензов - "По кайфу"
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова - "Свят! Свят! Святий!"

Найкраще концертне шоу:

  • Green Grey - Вертикальний концерт Live In Kyiv
  • KAZKA - NIRVANA
  • The HARDKISS - The HARDKISSакустика
  • АНТИТІЛА - HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло - Останній танець

Найкращий менеджмент артиста

Список претендентів буде сформований оргкомітетом YUNA 10 грудня.

Як пояснили в оргкомітеті премії в цій номінації буде змагатися менеджери і компанії, що працюють з артистами, які були номіновані в категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкращий виконавець", "Кращий поп-група", "Кращий рок-група".

Найкраща пісня до фільму

  • Юлія Саніна & Тіна Кароль - "Вільна" (фільм "Віддана")
  • Джамала - "Ціна правди" (фільм "Ціна правди")
  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник - "Свят! Свят! Святий!" (фільм "Скажене весілля 2")
  • Камерний хор Inspiratum - "Viva Forever" (фільм "Мої думки тихі")
  • KAZKA - "Літаки" (фільм "Побачення у Вегасі")
  • Katya Chilly - "Тече річка невеличка..." (фільм "Тарас. Повернення")

Відео: Jamala - Ціна правди (OST "Ціна правди")

Голосування в цій номінації в цьому році буде проходити тільки у фінальному турі. Експертна рада премії вирішив всіх 6 претендентів номінувати автоматично.

Раніше ми розповідали, хто переміг на YUNA-2020 і як пройшло урочисте нагородження переможців 9-ої Національної музичної премії.

Нагадаємо також, що в цьому році премія мала відбутися 24 березня, але через карантин організатори YUNA прийняли рішення про перенесення дати церемонії на 26 травня, а потім – на 14 вересня.

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