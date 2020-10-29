Юрий Горбунов шокировал поклонников неожиданным фото с Тиной Кароль, сделанным 14 лет назад

Юрий Горбунов обожает делиться неожиданными снимками и шокировать своих фолловеров. Так Юрий показал снимки своей “вечно молодой” жены Кати Осадчей. В кадре Катя позирует в простой белой футболке. Волосы собраны в практичный хвост, а на лице - ни капли макияжа. При этом телеведущая действительно выглядит очень молодо.

А на этот раз ведущий решил удивить фанатов шоу "танцы со звездами 2020", показав, как они с Тиной Кароль выглядели... 14 лет назад! На снимке, который запостил Юрий в своем микроблоге, они с Тиной стоят с микрофонами в странных нарядах, сейчас уже сложно угадать задумку костюмеров, на обоих головные уборы. Ведущие объявляют следующий номер.

"14 років тому! "Танці з зірками", 1 сезон!! Ми не змінились! #танціззірками #tanci1plus1", - сделал Юрий лаконичную подпись под снимком.

Тина Кароль и Юрий Горбунов - в годами только краше (фото: instagram.com/gorbunovyuriy/)

Фолловеры дружно стали восхищаться тем, как хорошо выглядят оба и на фото, и в настоящий момент. А супруга Юрия Горбунова Катя Осадчая просто оставила вместо комментария много смеющихся смайликов, видимо, наряд благоверного повеселил ведущую.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая привыкли активно проводить время и приучают к этому маленького сыночка Ваню. Мальчик успел объездить с родителями все интересные и живописные места Киевской области, отдохнуть за границей. И пока Катя работает, однажды Юрий решил воспользоваться субботним теплым днем и отправился с сыном на важную миссию.