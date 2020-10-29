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Юрій Горбунов шокував шанувальників несподіваним фото з Тіною Кароль, зробленим 14 років тому

Автор: Lite

Ведучий показав, якими він і Тіна Кароль були багато років тому

Юрій Горбунов обожнює ділитися несподіваними знімками і шокувати своїх фоловерів. Так Юрій показав знімки своєї "вічно молодої" дружини Каті Осадчої. В кадрі Катя позує в простій білій футболці. Волосся зібране у практичний хвіст, а на обличчі - ні краплі макіяжу. При цьому телеведуча дійсно виглядає дуже молодо.

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А на цей раз ведучий вирішив здивувати фанатів шоу "Танці з зірками 2020", показавши, як вони з Тіною Кароль виглядали... 14 років тому! На знімку, який запостив Юрій у своєму мікроблозі, вони з Тіною стоять з мікрофонами в дивних вбраннях, зараз вже складно вгадати задумку костюмерів, на обох головні убори. Ведучі оголошують наступний номер.

"14 років тому! "Танці з зірками", 1 сезон!! Ми не змінились! #танціззірками #tanci1plus1", - зробив Юрій лаконічний підпис під знімком.

Тіна Кароль і Юрій Горбунов - у роками тільки гарніше (фото: instagram.com/gorbunovyuriy/)

Фолловери дружно стали захоплюватися тим, як добре виглядають обидва і на фото, і на даний момент. А дружина Юрія Горбунова Катя Осадча просто залишила замість коментарю багато смайликів-смішариків, мабуть, наряд благовірного повеселив ведучу.

Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катя Осадча звикли активно проводити час і привчають до цього маленького синочка Іванка. Хлопчик встиг об'їздити з батьками всі цікаві та мальовничі місця Київської області, відпочити за кордоном. І поки Катя працює, одного разу Юрій вирішив скористатися суботнім теплим днем і відправився з сином на важливу місію.

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