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"Зачем это было нужно?" Могилевская вызвала бурную реакцию сети фото с Билык

Автор: Styler

Наталья Могилевская и Ирина Билык давно стали легендами украинской эстрады. К тому же певицы сдружились и не скрывают теплых чувству друг к другу. Так, Наталья как-то ошарашила сеть фото страстного поцелуя с коллегой, вызвав волную обсуждений.

В канун Нового года Могилевская вновь засветилась в компании Билык и даже запостила совместный кадр в Instagram.

Наталья опубликовала фото, сделанное во время записи одного из новогодних огоньков. Она сидит по соседству с Ириной Билык, обе певицы подняли бокалы и смотрят прямо в камеру. Наталья демонстрирует не только лучезарную улыбку, но и экстремальное декольте.

В сети активно обсуждают внешность Ирины на фото с Натальей (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина же предпочла рокерский стиль и надела черную футболку с надписями и кожаную косуху. Макияж – яркий праздничный с шиммерными сверкающими тенями и пигементом.

"Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", - подписал кадр со звездной подругой Наталья. "И тебя с наступающим, Натусик", - оставила поздравление для коллеги Билык.

Мнения поклонников разделились: кто-то не скупился на комплименты для артисток, а другие раскритиковали внешность Ирины и посчитали, что на выглядит несколько неестественно.

  • Легенды
  • Не узнала….. Простите, Ира, но в это невозможно поверить… Зачем это было нужно?
  • У Иры уже глаза не закрываются
  • Какие красивые женщны
  • Зита и Гита украинского шоу бизнеса
  • Ирина как восковая
  • Девченки, вы крутые
  • Две королевишны
  • У Билык совсем не живое лицо! Как восковая фигура! Неудачный макияж!
  • Шикарные, великолепные, восхитительные, красотки!
  • У Билык уже так натянуто лицо , как восковая кукла. Ну вообще ни к чему!

Напомним, что ранее Оля Полякова пожаловалась на то, что Наталья Могилевская флиртовала с ее мужем прямо на глазах у певицы, а Ирина Билык "наябедничала" на нее.

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Наталья МогилевскаяИрина Билык