"Зачем это было нужно?" Могилевская вызвала бурную реакцию сети фото с Билык

Наталья Могилевская и Ирина Билык давно стали легендами украинской эстрады. К тому же певицы сдружились и не скрывают теплых чувству друг к другу. Так, Наталья как-то ошарашила сеть фото страстного поцелуя с коллегой, вызвав волную обсуждений.
В канун Нового года Могилевская вновь засветилась в компании Билык и даже запостила совместный кадр в Instagram.
Наталья опубликовала фото, сделанное во время записи одного из новогодних огоньков. Она сидит по соседству с Ириной Билык, обе певицы подняли бокалы и смотрят прямо в камеру. Наталья демонстрирует не только лучезарную улыбку, но и экстремальное декольте.
В сети активно обсуждают внешность Ирины на фото с Натальей (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Ирина же предпочла рокерский стиль и надела черную футболку с надписями и кожаную косуху. Макияж – яркий праздничный с шиммерными сверкающими тенями и пигементом.
"Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", - подписал кадр со звездной подругой Наталья. "И тебя с наступающим, Натусик", - оставила поздравление для коллеги Билык.
Мнения поклонников разделились: кто-то не скупился на комплименты для артисток, а другие раскритиковали внешность Ирины и посчитали, что на выглядит несколько неестественно.
Напомним, что ранее Оля Полякова пожаловалась на то, что Наталья Могилевская флиртовала с ее мужем прямо на глазах у певицы, а Ирина Билык "наябедничала" на нее.